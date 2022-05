OTSO donarà un euro a Unicef per cada inscripció a la Travessa d’Encamp

Per tercer any consecutiu, OTSO farà a Unicef una aportació d’1€ per cada inscripció a la 39a Edició de l’OTSO Travessa d’Encamp. A més, oferirà fins al diumenge 1 de maig, un 25% de descompte a totes les inscripcions que utilitzin el codi UNICEF25.

El pròxim 27, 28 i 29 de maig se celebrarà la cursa de Trail Running més antiga d’Andorra, l’OTSO Travessa d’Encamp. Forma part del calendari de la Copa Andorrana de curses de muntanya (FAM), i compta amb 5 curses diferents: 7 K ‘Recorregut popular’, 12 K ‘Copa d’Andorra de Cadets’, 21K ‘Mitja Marató Copa d’Andorra’, 42 K ‘Marató Copa d’Andorra’ i 84 K ‘Ultramarató’, incorporada aquest any per als corredors més experimentats.

Les inscripcions es poden fer a: https://otsosport.com/products/inscripcion-travessa-dencamp-andorra-2021.

Aquesta cursa és una acció més dins el conveni de col·laboració entre OTSO i Unicef Andorra. La recaptació obtinguda amb aquesta acció es destinarà a l’emergència d’Ucraïna, on Unicef ha desplegat tota una xarxa de suport als infants afectats pel conflicte.