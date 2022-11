Òscar Ordeig (PSC) demana explicacions a la Generalitat sobre el tancament del túnel de Tresponts

El diputat del PSC al Parlament Òscar Ordeig ha reclamat al Govern de la Generalitat que “doni les explicacions corresponents pel tancament del túnel de Tresponts, entre Organyà i Montant de Tost, i apliqui les mesures urgents per a reobrir la infraestructura”. El representant de Lleida, Pirineu i Aran a la cambra catalana ha recordat que “el túnel, després de molts anys de reivindicació dels usuaris i veïnat de l’Alt Urgell, s’inaugurava a finals de novembre de 2021″, i lamenta que “només deu mesos després, la Generalitat el tanqui per una avaria en un ventilador”, com també que “dos mesos després no en sabem res més”.

Per això, el grup socialista ha registrat una bateria de preguntes, amb les quals espera que l’executiu “doni resposta amb més celeritat de la que executen els projectes o, almenys, els mantenen en condicions”. Segons Òscar Ordeig, “no és de rebut que, després de tant temps esperant el túnel, els veïns i veïnes de la zona hagin hagut de tornar al tram conflictiu de la C-14”.

Alhora, Ordeig insta el Govern amb amb aquestes preguntes a “solucionar les actuals incidències en el Túnel de Tresponts, de manera que s’hi garanteixi les condicions tècniques per a poder-hi circular a més de 60 kilòmetres per hora”. El també exregidor de l’Ajuntament de la Seu considera que “el govern ha d’informar del cost total de l’obra per a resoldre l’actual problema, i si aquest cost està ja cobert, així com donar explicacions sobre si el projecte original contemplava possibles incidències en les instal·lacions tècniques del túnel”

El diputat socialista conclou que “després de tants anys esperant el Túnel de Tres Ponts, i amb una inversió de més de 35 milions d’euros, algú haurà de respondre i assumir responsabilitats”. Per això, afirma, el PSC farà “seguiment de les respostes del Govern i dels tècnics, per a reclamar solucions definitives i les responsabilitats corresponents”.