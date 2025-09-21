Òscar Cabanas i Xavi Jové entren en el top-30 de l’Europeu de Gravel, a Avezzano

Els ciclistes andorrans, Xavi Jové i Òscar Cabanas, han finalitzat, aquest diumenge, en 25a i 30a posició, respectivament, en el Campionat d’Europa de Gravel que s’ha dut a terme a la població italiana d’Avezzano. Ambdós ciclistes, ja preveien que seria una prova llarga i dura i així ha estat. Les 5 voltes al recorregut de 29 quilòmetres i un desnivell de 480m+ han estat una completa bogeria, amb uns ritmes infernals que ha generat un filtratge natural de la prova.
Els andorrans ho han donat tot i han intentat entrar en posicions més davanteres, però l’elevat ritme ha fet impossible entrar en les primeres posicions que sí s’adjudicaven els millors classificats de la competició.
Classificació final:
1.- Mads Würtz SCHMIDT. DEN. 4:30:39
2.- Anton H. STENSBY. NOR. 4:36:25
3.- Hugo DRECHOU. FRA. 4:36:28
25.- Xavier JOVÉ. AND. 5:04:17
30.- Òscar CABANAS. AND. 5:16:16