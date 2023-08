Oriola, un ex del Barça farà la pretemporada amb el BC Andorra

Pierre Oriola quan era jugador del Barça de bàsquet (Basketnews.com)

Reforç de luxe per al BC Andorra per a garantir entrenaments de qualitat durant la pretemporada. El club tricolor incorpora a la seva disciplina Pierre Oriola per un període d’un mes. Oriola va tenir un paper destacat en la seva etapa a la secció de bàsquet de l’FC Barcelona. A més, el jugador català, de Tàrrega, també ha militat al València i es va proclamar campió del món amb Espanya el 2019. Darrerament competia amb l’AEK d’Atenes.

L’ala-pivot, Pierre Oriola, ve a ajudar en la preparació de l’equip en el nou assalt a l’ACB. L’objectiu de la seva incorporació és cobrir la baixa de Felipe dos Anjos que està convocat amb la selecció del Brasil per a disputar el Mundial. No està previst que Oriola formi part de la plantilla de cara a la lliga.