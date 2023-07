Organyà organitza una jornada sobre l’ús social del català

Monument a les Homilies d’Organyà (CCAU)

En el marc de la 27a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, Organyà acollirà una jornada sobre l’ús social del català amb la participació de diversos experts. La proposta, que porta per títol “La salut de la llengua catalana: de les Homilies d’Organyà al Tik Tok”, s’ha programat per al divendres, 1 de setembre al matí. En són organitzadors l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).

La jornada, que tindrà lloc a la sala Xart de l’Ajuntament, s’iniciarà a les 10.30 hores amb la presentació de diverses experiències per al foment de l’ús social de la llengua catalana. Per part de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana hi participaran el seu president, Jaume Marfany, i Jordi Esteban, que presentaran l’associació i parlaran de tres dels programes que porten a terme: Correllengua, Xerrem Junts i Garbells de Llengua. Per part del Consorci per a la Normalització Lingüista hi intervindran Roger Craviotto i Teresa Vilaró, que parlaran dels programes Voluntariat per la Llengua i Clubs de Lectura Fàcil.

Després d’una pausa-cafè, els quatre ponents participaran en una taula rodona per analitzar la situació actual de l’ús social de la llengua catalana. El debat serà conduït per la periodista Noemí Rodríguez.

Organyà, la vila d’on van sorgir els textos en llengua catalana més antics que es coneixen, “se sent compromesa amb el present i el futur de l’ús social de la nostra llengua”, afirma l’alcalde, Celestí Vilà. “Per això ens hem sentit empesos a organitzar aquesta jornada sobre la salut de la llengua catalana —afegeix—. Organyà és el bressol del català i vol ser també un referent en la lluita per la seva defensa i en la promoció del seu ús”.