Organyà es promociona com a destí turístic

Organyà vol promocionar-se com a destí turístic, amb la creació del projecte Organyà Turisme. La vila de les Homilies es marca l’objectiu que es conegui millor el seu patrimoni natural i cultural. Mitjançant una subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament d’Organyà ha presentat una estratègia amb la qual vol divulgar els principals atractius locals. El municipi és conegut especialment per ser el bressol del català, però veu necessari aconseguir una major difusió i coneixença de tot el potencial del seu entorn natural per a la pràctica d’esports a l’aire lliure com el parapent, el BTT i el senderisme.
L’objectiu del consistori és igualment implicar tots els veïns, empreses i entitats per a aconseguir que més visitants facin parada a Organyà, tenint en compte també la seva oferta comercial al peu de la carretera C-14. El pla l’han presentat l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà; el director de la consultoria Parramon Consulting, Miquel Parramon, i la directora de l’estudi de disseny i comunicació Creativa, Anna Solans. Vilà ha explicat que l’estratègia va néixer de l’accés a unes subvencions per a aquest objectiu i que ara es començarà a desenvolupar i divulgar.
Vilà ha explicat que, en l’apartat cultural, s’instal·larà lones de grans dimensions a prop de la carretera amb fotos antigues que reivindiquen el passat del poble. I en l’àmbit esportiu, inicialment es vol incidir en la promoció del parapent, tenint en compte que ara es torna a reactivar després de quatre anys d’incertesa sobre la pràctica d’aquest esport al voltant d’Organyà. Un altre eix que també volen reactivar és el de l’oferta gastronòmica, atès que recentment s’han obert nous establiments i que tradicionalment la vila ha estat lloc de parada en la ruta cap a Andorra. Per tot plegat, es vol aconseguir “que la gent es torni a aturar aquí”.
Lones promocionals, plànols i estovalles personalitzades
Miquel Parramon ha explicat els detalls més tècnics de l’estudi estratègic, que cerca aconseguir “accions tangibles, que es podran visualitzar perfectament”. A banda de cridar l’atenció dels turistes de pas (a l’estiu passen pel municipi una mitjana de 7.000 vehicles diaris), es vol aconseguir que també hi hagi gent que vingui expressament per a quedar-s’hi i conèixer el patrimoni cultural i natural o fer-hi turisme actiu, amb el parapent com a principal exponent. En aquest apartat però, també es vol aprofitar les bones condicions del municipi per a la pràctica de noves modalitats com el gravel, actualment molt de moda entre els aficionats al ciclisme.
Sobre els restaurants i hotels, Parramon recorda que “el sector privat ha de ser el màxim beneficiat d’aquest turisme” i per això han previst “actuacions immediates”, entre les quals destaca les lones promocionals que s’instal·laran a peu de la C-14, tot aprofitant façanes en desús. D’altres accions d’aquesta línia són l’edició de nous plànols turístics -en diferents idiomes- i d’estovalles dinàmiques que inclouen codis QR. A més interactives, per a aquestes estovalles destinades als bars i restaurants s’ha creat dissenys diferents per a cada estació de l’any: tardor, hivern, primavera i estiu. I els codis donen accés a la plataforma de Wikiloc, on es pot consultar rutes que es poden fer pel municipi i el seu entorn.
De la seva part, Anna Solans ha explicat que han preparat, juntament amb el nargoní Marc Bravo, el disseny de la nova marca ‘Turisme Organyà’. En la nova imatge hi han volgut reflectir els esmentats principals atractius de la vila per tal que els visitants puguin identificar ràpidament el més destacat de tot el que hi podran trobar.