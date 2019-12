Organyà celebra aquesta mitjanit de dimarts, 24 de desembre, la seva tradicional Dansa de lo Cavallot la Balladora i la Cremada del Carro. El costum local té els seus orígens en l’època medieval, en el cas del ball, i en els ritus antics pel que fa a la cremada, i es duu a terme a la plaça de l’Església, després de la Missa del Gall. Hi haurà xocolata, coca i rom pels assistents.

Prèviament, a les 5 de la tarda, hi haurà la celebració per als més menuts, amb una cercavila i el Cagatió, acompanyat d’un berenar amb coca i xocolata a benefici de La Marató de TV3.

La dansa té com a protagonista un personatge vestit de vermell i amb una careta de cavall que executa un ball de mofa sarcàstica. El Cavallot, que es creu que simbolitzava el poder feudal, surt a saludar i a ballar amb les autoritats eclesiàstiques, uns personatges vestits a la manera dels monjos agustins que van habitar al municipi fins a l’any 1896, quan van marxar arran de la desamortització de Mendizábal. La tradició diu que els monjos agustins havien establert un pacte per repartir-se les possessions d’Organyà i que cada 24 de desembre rebien un homenatge per part del Cavallot en sortir de l’església després de la Missa del Gall.

L’escenificació, recuperada pels volts de l’any 2000 per l’Associació Cultural Tresponts Avall, arrenca amb el ball cerimoniós del Cavallot al voltant de les autoritats eclesiàstiques, que són homenatjades amb l’entrega de les claus del municipi. La dansa, però, s’atura quan apareix en escena la Balladora, un home caracteritzat de dona que representa el poble. Lo Cavallot persegueix la Balladora i, cada cop que se li apropa, li propicia uns bons cops, cosa que simbolitza el domini del senyor feudal sobre el poble.

Celebració del solstici d’hivern

Després de la persecució, ambdós personatges es dirigeixen cap a la plaça de les Homilies, on té lloc la Cremada del Carro, un ritus mil·lenari que està relacionat amb les celebracions vinculades al solstici d’hivern, que havien estat molt presents als municipis de l’Alt Urgell.

En aquest sentit, a la comarca veïna del Berguedà, els municipis de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola celebren avui aquest solstici amb la Fia Faia, que és l’única tradició d’hivern catalana inclosa en el reconeixement de la UNESCO a les Festes del Foc dels Pirineus com a Patrimoni de la Humanitat. La resta se celebren al voltant del solstici d’estiu.