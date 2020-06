Organyà aprova el conveni per desenvolupar el polígon industrial

El ple de l’Ajuntament d’Organyà ha aprovat el conveni per al desenvolupament del Polígon Industrial dels Vilansats. L’acord preveu potenciar el nou espai com una zona industrial amb vocació comarcal i, a banda del consistori, també hi prenen part l’Institut Català del Sòl (Incasol), l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’ens comarcal ja va ratificar el document al ple celebrat el 17 de juny passat.

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, valora positivament que el projecte tiri endavant per dinamitzar econòmicament el municipi i perquè “és un terreny que ja fa anys que és de l’Incasòl”, concretament des del 2006, quan es va comprar els terrenys i ja es va indemnitzar els veïns. Per això, considera important que finalment es comenci a desenvolupar. En declaracions a RàdioSeu, Vilà destaca que, a més a més, “ja hi ha interès per instal·lar-s’hi per part de set o vuit empreses, una de les quals és una gran empresa“.

Per això, des de l’Ajuntament veuen molt probable que molt aviat ja es comenci a urbanitzar una superfície d’entre 50.000 i 60.000 m2. Aquest és l’espai previst en la primera fase, tenint en compte que la superfície amb què compta l’Incasòl abasta en total unes 34 hectàrees (340.000 m2). Això garanteix les possibilitats de creixement del recinte industrial en el futur si és necessari.

Al darrer ple del Consell Comarcal ja es va informar de la ratificació d’aquest conveni i es va detallar que ara fa dos mesos, en ple confinament, ja es va passar el projecte final a l’ACA. Posteriorment s’ha confirmat que aquest òrgan de la Generalitat es farà càrrec del sobrecost que comportin els treballs, cosa que permetrà que l’ens comarcal no hagi d’assumir cap despesa sobrevinguda. Cal recordar que el projecte inclou la construcció de la depuradora d’aigües residuals d’Organyà, motiu pel qual també hi està implicada l’Agència de l’Aigua.