Organyà acollirà una campanya especial de donació de sang

Organyà acollirà el pròxim dimecres 13 de maig una campanya especial de donació de sang, de les 19 a les 22 hores, a la Sala Xart de l’Ajuntament. Els donants poden reservar hora prèviament per evitar aglomeracions i minimitzar el risc de contagis de la COVID-19.

El Banc de Sang ha extremat les mesures de prevenció i seguretat a l’hora de donar sang per adaptar-se a l’estat d’alarma pel coronavirus. Les persones que s’adrecin a un centre de donació hauran d’incorporar les mesures addicionals que els professionals de la salut els indicaran. Així, caldrà que es rentin les mans i mantinguin el distanciament social.

Els sanitaris, que portaran guants i mascareta, els donaran un bolígraf d’un sol ús per emplenar el qüestionari habitual, tot i que es recomana portar-lo imprès. Una altra acció preventiva serà prendre la temperatura als donants, que han de tenir bona salut i en cap cas poden tenir símptomes de la malaltia, com febre o tos.

El Banc de Sang assegura que aquests dies “és més important que mai sortir de casa només per un motiu excepcional; i donar sang, ho és”. I afegeix: “El risc real és no fer donacions, perquè cada dia a Catalunya en calen unes 1.000 per atendre els malalts dels hospitals”.

Donants

Una persona pot donar sang si té entre 18 i 70 anys, pesa més de 50 quilos i es troba bé de salut. Les dones poden donar-ne un màxim de tres vegades l’any i els homes un màxim de quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos. Tant per a la seguretat del donant com del receptor, abans de la donació es fa una entrevista mèdica i es mira la pressió del donant i el nivell d’hemoglobina.