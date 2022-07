Organitzen una presentació de la proposta per a connectar amb tren Alp, la Seu d’Urgell i Andorra

La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura organitza una presentació, per via telemàtica, de la seva proposta per a construir una extensió de la línia fèrria R3 (Barcelona-Puigcerdà) que connecti Alp, la Seu d’Urgell i Andorra la Vella. L’acte tindrà lloc dimarts vinent, 2 d’agost, a les 7 del vespre, i es podrà seguir des del canal de l’FMSS a YouTube.

La xerrada comptarà amb la participació de l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, i el president de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, enginyer industrial i ex directiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Pau Noy.

Des d’aquesta entitat veuen factible crear una extensió de la ja existent línia fins a Puigcerdà, malgrat que aquesta pateix des de fa dècades constants problemes i queixes dels usuaris, per fets com ara la lentitud, els retards, les aturades per obres, els busos substitutoris a través de la Collada de Toses, les estacions abandonades -entre elles, la d’Alp- o la manca de desdoblament fins a Vic.

Així, tot i la molta feina endarrerida que encara hi ha per a modernitzar-la, els impulsors opinen que aquest ramal podria ser “la revolució del ferrocarril” per al Pirineu.

Des dels seus perfils, l’FMSS també destaca per la defensa de l’ús de la bicicleta i el transport públic en àrees urbanes, com la de Barcelona, i ha mostrat el seu suport a projectes com l’expansió del tramvia per l’Avinguda Diagonal de la capital catalana o a campanyes per a “buidar Barcelona de cotxes”.

La fundació es va crear amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona, els governs català i espanyol, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, la Diputació de Barcelona, l’Institut Català d’Energia i l’Obra Social de CaixaBank.