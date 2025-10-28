Organitzen una jornada sobre esport adaptat per a alumnes d’INEFC Pirineus

El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza aquesta setmana una jornada sobre esport adaptat, adreçada específicament a alumnes d’INEFC Pirineus. L’activitat es durà a terme aquest dimecres i començarà a les 9 del matí, a la Sala de la Immaculada, amb la presentació a càrrec de la tinent d’alcalde i regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno.
Tot seguit hi haurà una presentació de la Fundació Play&Train, per part de la directora esportiva d’aquesta associació, Ester Noguera. Play&Train treballa des de l’any 2008 per a facilitar l’accés a l’esport a persones amb capacitats diferents, i al Pirineu ho fa especialment en els esports d’hivern i de muntanya. En aquest àmbit, compta amb un centre propi a l’estació d’esquí de La Molina, des d’on organitza cursos i sessions per a apropar el món la neu a aquest col·lectiu amb el suport, entre d’altres, de la mateixa estació cerdana i de la Fundació Johan Cruyff. Actualment el seu ventall de propostes a La Molina inclou modalitats com monoski, dual ski, kart ski, tàndem o raquetes, a més d’activitats d’estiu com quadricicles i ‘handbikes’.
La jornada continuarà amb una xerrada de l’esquiador cerdà, Gabriel Gorce, medallista paralímpic i subcampió del món de para esquí. Tot seguit (9.45 h) es parlarà de l’adaptació de diferents activitats al medi natural, en esports com ara ciclisme, senderisme, esquí, caiac, surf, pàdel o piragüisme.
Passades les 11 del matí la jornada es traslladarà a la zona esportiva de la Seu, on es farà una sessió pràctica en què els alumnes d’INEFC podran experimentar en primera persona la discapacitat, mitjançant activitats adaptades, per a conèixer millor les condicions en què s’han de practicar aquestes modalitats. Per a acabar, es farà una breu explicació amb les conclusions del dia.