Organitzen una jornada per a facilitar el relleu d’una explotació agrària de les Valls d’Aguilar

Municipi de les Valls d'Aguilar (Foto: RàdioSeu / arxiu)
La Taula de Relleu Agrari del Pirineu, formada per diverses entitats públiques i privades vinculades al sector agroalimentari, impulsa una jornada per a facilitar la continuïtat d’una explotació ramadera, situada a Espaén, al municipi de les Valls d’Aguilar (Alt Urgell). L’activitat tindrà lloc el divendres, dia 7 de novembre.

Amb el títol “Estàs pensant en iniciar un projecte ramader? Per què no agafes el traspàs d’algú que vol plegar, en comptes de començar de zero?”, la jornada s’adreça a persones interessades a establir-se en aquest sector i ofereix una oportunitat directa de conèixer de primera mà una explotació que actualment està en procés de relleu.

L’activitat es farà al matí (10.15-14.00 h) i inclourà una visita a l’explotació. El seus titulars explicaran el funcionament actual, les condicions del traspàs i les possibilitats de futur del projecte. També s’oferirà informació dels futurs ajuts per a la successió d’explotacions agràries i el traspàs de coneixements. La jornada es tancarà amb un pica-pica per a afavorir l’intercanvi entre els participants.

Els interessats a assistir a la jornada s’han d’inscriure abans del 5 de novembre, a través del formulari en línia: https://forms.office.com/e/2SvTSxCvLc.

