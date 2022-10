Organitzen la Burillada Nacional per al 15 d’octubre

La Burillada és un nou concepte que s’ha creat de clean-up a l’entorn urbà que té com objectiu conscienciar dels efectes de les burilles al planeta. Avui en dia ja s’és conscient dels efectes dels plàstics en general, però encara no del tot pel que fa a l’impacte de l’alta toxicitat dels més de 5 bilions de burilles que són llançades cada any al món, causant una contaminació greu de les aigües i de l’aire.

La Burillada Nacional es durà a terme el dia 15 d’octubre, d’11 a 13 hores, per a recollir les burilles en les zones urbanes de les parròquies i explicar els seus efectes sobre planeta. Amb elles, es farà una exposició i activitats, del 21 al 23 d’octubre, durant la Fira d’Andorra la Vella.

L’activitat es desenvoluparà amb material reciclat i propi. Continuant amb l’esperit de cuidar la natura, els participants podran portar els seus guants i les ampolles de plàstic reutilitzades. Es comptarà amb la col·laboració del Club Internacional d’Andorra, Comunicand, Kilian Jornet Foundation i Rastre Zero. Les persones interessades en inscriure’s poden visitar: https://linktr.ee/rafaeleseden