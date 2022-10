Organitzen a Andorra una jornada de recerca en oncologia

La secció territorial andorrana de la Societat Catalana de Biologia (SCB), conjuntament amb la secció temàtica de la biologia del càncer de la Societat Catalana de Biologia (SCB) organitzen una jornada de recerca en oncologia a Andorra. La jornada tindrà lloc a la seu social de la Fundació Crèdit Andorrà el dissabte 19 de novembre, i constarà de dues parts, una primera de caràcter més clínic, al matí, i una segona, a la tarda, de caràcter més divulgatiu.

La jornada s’iniciarà amb una ponència enfocada des del punt de vista clínic, en l’àmbit de l’oncologia, i que anirà a càrrec del Dr. Santiago Albiol, coordinador clínic de l’Àrea d’Oncologia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), i es clourà amb una ponència a càrrec del Dr. Manel Esteller, investigador i director de l’Àrea oncològica Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

L’objectiu principal de la jornada és divulgar la recerca en l’àmbit de l’oncologia que s’està duent a terme en territori de parla catalana, així com fomentar la participació de la societat andorrana en activitats científiques.

Durant la jornada s’exposaran pòsters d’investigadors de l’àmbit d’oncologia i, en finalitzar, es premiarà el millor pòster de caire científic, motiu pel qual des de l’organització animen a tots els investigadors per a que enviïn un abstract del projecte d’oncologia que volen presentar abans del dia 16 d’octubre al correu de la SCB d’Andorra: scbandorra@gmail.com.

Es pot consultar tota la informació a la pàgina web de la Societat Catalana de Biologia: https://scb.iec.cat/jornada-doncologia/, on també s’hi troba l’enllaç per a dur a terme la inscripció a la jornada, tant per a assistents com per a participants mitjançant la presentació del seu pòster en l’àmbit de la investigació oncològica: https://www.iec.cat/jornades/oncologia2022.asp.

Entre tots els abstracts rebuts, se seleccionaran els que més s’adeqüin perquè es presentin a la jornada. Els seleccionats exposaran la seva recerca, amb un temps màxim de 5 minuts. Es valorarà el llenguatge i el caire divulgatiu per tal que sigui entenedor per a la societat en general.

Els pòsters s’han de portar impresos a la jornada i han de ser en català o en anglès, tot i que les ponències es realitzaran en català. Finalment, un jurat decidirà quin ha estat el millor pòster i exposició per a premiar-lo.

El programa de la jornada serà:

● 9.45 h Els ponents que presentin un pòster han de ser-hi abans per a penjar-los

● 10.00 h Presentació per part de la fundació de l’entitat financera, a càrrec de Francesca Ros, directora

● 10.10 h Presentació per part de la Societat Catalana de Biologia, Dr. Eduard Escrich, Vocal d’Acció Territorial de la Societat Catalana de Biologia

● 10.20 h Presentació de l’activitat, per part del Dr. Eros Marin, investigador en Immunologia i Immunometabolisme i del Dr. Oriol Casanovas, investigador en Oncologia a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

● 10.30 h Inici de la ponència d’especialitat clínica d’Andorra sobre l’àmbit de l’oncologia, a càrrec del Dr. Santiago Albiol, coordinador clínic de l’Àrea d’oncologia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)

● 11.10 h Presentació de les ponències dels pòsters exposats

● 12.10 h Pausa pel cafè

● 12.40 h Presentació de les ponències dels pòsters exposats

● 13.40 h Refrigeri i comentaris de la sessió de pòsters

● 15.00 h “Què hi ha més enllà de la genètica? Epigenètica en la salut i la malaltia”, a càrrec del Dr. Manel Esteller, investigador i director de l’Àrea oncològica Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

● 15.40 h Lliurament del premi al millor pòster seleccionat

● 16.00 h Cloenda i agraïments