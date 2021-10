Organitzar l’escapada perfecta

Les escapades de cap de setmana sovint comporten més complexitat que els viatges de llarga durada, i això és perquè és més difícil concentrar moltes activitats en poc temps, el que precisa d’una major planificació perquè tot resulti perfecte.

El primer que cal fer és pensar amb molta calma la destinació del nostre viatge. Triar una ciutat o una localitat no és tasca fàcil entre tanta oferta, però tampoc ho és calcular el temps que ens portarà visitar-la amb més o menys profunditat, factor clau depenent dels dies que tinguem disponibles.

El tipus d’allotjament també dependrà de quin sigui el nostre objectiu de viatge així com de qui ens acompanyi. Si disposem de poc temps pel viatge, el millor serà buscar un allotjament molt cèntric que ens permeti desplaçar-nos fàcilment i ràpidament, o bé llogar un cotxe que ens permeti moure’ns amb total llibertat d’horaris.

És important així mateix informar-se bé quant a l’oferta turística i els llocs a visitar i planificar les visites que realitzarem cada dia, per la qual cosa pot resultar de gran utilitat reservar les entrades amb antelació per a evitar cues que ens facin perdre molt de temps i que ens asseguraran a més a més que podrem visitar allò que volem. El mateix ocorrerà amb els restaurants. Si ja tenim una idea dels plats que volem degustar i on menjarem, evitarem donar voltes sense sentit a la recerca del millor establiment.

També caldrà conèixer per endavant i tenir en compte els horaris d’obertura i tancament dels monuments, doncs aquesta informació serà de molta utilitat per a planificar bé el viatge i aprofitar el temps de la millor manera.

Abans de viatjar, convé també llegir els consells i comentaris dels viatgers en els diferents fòrums o webs disponibles a internet. L’opinió d’aquests, pot resultar de molta ajuda per a decidir-se per un destí, allotjament o recorregut turístic.

No oblidis tampoc de contractar una assegurança de viatge o bé assegurar-te que tens l’opció de cancel·lar sense penalització.

Si et desplaces en el teu cotxe particular o tens pensat llogar-ne un, vigila si hi ha zones d’aparcament fàcils en els voltants del teu allotjament, si són lliures o de pagament, o si existeixen restriccions d’accés als nuclis urbans. Tot això t’estalviarà sorpreses d’última hora.

Per últim, prepara un equipatge lleuger i pràctic…I el més important, no deixis de gaudir molt del viatge. Aquestes escapades, ens treuen de la rutina i ens ajuden a alliberar l’estrès del dia a dia.