Organitzar el maleter: una qüestió de seguretat

La manera en què col·loquem la càrrega en el maleter del cotxe és un factor que influeix en la nostra seguretat. Un vehicle carregat és més difícil de conduir que un que no porta càrrega, ja que l’equipatge pot provocar un major balanceig i una major inestabilitat. A més, si arribem a sobrecarregar el vehicle, els sistemes de seguretat electrònics, com és el cas del control d’estabilitat, poden veure’s afectats, igual que el sistema de frenada i suspensions, augmentant la distància de frenat.

Per tot això, és molt important parar compte a la càrrega en el nostre maleter i recordar que, si aquest no està ben organitzat, es corre el perill de perdre el control, o en cas de col·lisió, l’equipatge podria colpejar als ocupants del vehicle. En primer lloc, és important revisar el manual del vehicle o la fitxa tècnica de la ITV per a conèixer les recomanacions que especifica el fabricant del vehicle en relació amb el pes brut i les càrregues màximes que poden suportar el sostre, els eixos, etc.

És millor col·locar els objectes pesants tan centrats com sigui possible i a la menor altura. D’aquesta manera, s’evita elevar massa el centre de gravetat i, amb això, la falta d’estabilitat. És també crucial donar suport a la càrrega en la zona més avançada contra la superfície fixa del vehicle, perquè no es desplaci acumulant una major energia cinètica. Convé utilitzar els objectes més petits com a forma de subjecció de les maletes més grans.

Cal intentar que l’equipatge estigui separat de tots els ocupants per barreres físiques que funcionin a manera de contenció en cas de moviment brusc o, fins i tot, col·lisió, per a minimitzar el risc que surtin projectats. Els objectes solts dins del vehicle impedeixen la visibilitat del conductor i es converteixen en autèntics projectils si es produeix una col·lisió.

Si és necessari usar un cofre, és preferible que tingui pany i forma aerodinàmica; cal recordar que els cofres eleven el centre de gravetat del vehicle fent-lo més inestable, reduint la potència del motor i augmentant la distància de frenat.

Si no col·loques correctament la càrrega en el teu vehicle, pots ser sancionat, ja que suposa una infracció greu i comporta una multa.

Per circulaseguro.com