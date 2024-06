Ordino s’engalana per a la Nit de la Candela

Cartell de la Nit de la Candela 2024 (Comú d’Ordino)

La Nit de la Candela és una de les activitats més especials i esperades de la parròquia d’Ordino i enguany tindrà lloc la nit del dijous 20 de juny quan els llums es mantindran apagats i els voluntaris encendran en poc temps unes 11.000 espelmes distribuïdes pels carrers i jardins del nucli antic. Aquest esdeveniment, però, no és només un espectacle visual sinó que també combina amb una programació musical i de malabars variada.

La Nit de la Candela és també important com a element dinamitzador per als bars i els restaurants del poble que aquesta nit acostumen a penjar el cartell de complets, per això també és previst que en diferents punts de la parròquia s’instal·lin food trucks per a ampliar l’oferta.

La programació d’aquesta cinquena edició es distribuirà en sis escenaris. A la placeta del Pajó hi actuarà Naiacústic, un duet format per Naiara Hernández a la veu i Roger Rossell a la guitarra, que interpretaran versions d’èxits pop i rock. El blues tradicional i contemporani ambientarà la plaça Major amb el quartet Shuffle Express. Als jardins de Casa d’Areny-Plandolit sonaran les havaneres de la cantant i compositora palafrugenca Neus Mar. JaviLin, amb el seu violí elèctric, farà viatjar el públic per diferents estils musicals als jardins de Casa Rossell, i Jordi Barceló, amb el seu piano, delectarà els assistents amb un repertori per a tots els gustos que inclourà composicions pròpies als jardins de la Casa Pairal. Més enllà de la música, Improvistos’s Krusty Show farà un espectacle d’humor amb malabars i llum. A més a més, coincidint amb aquest esdeveniment es podrà visitar de manera gratuïta la Casa Museu d’Areny-Plandolit de 19 a 24 h.

És previst que tots els espectacles comencin a les 21.30 h i es vagin repetint fins a la una de la matinada.