Compte enrere a Ordino per a la celebració de les falles de Sant Pere

Ordino recupera una tradició i anuncia novetats a les falles de la revetlla de Sant Pere. Els dies 28 i 29 de juny la parròquia celebra la seva festa ja sense restriccions, per això recupera la missa a la capella del sant. Serà oficialment el dimarts quan començarà la festa i ho farà amb la costellada que precedirà les falles que com cada any començaran amb ball a la plaça Major acompanyats de l’esbart de les Valls del Nord, amb grallers, tabalers, buna i timbals.