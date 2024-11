Ordino: Recollida de fons per a UNICEF i una brigada de neteja trimestral, dues de les propostes del Consell d’Infants

Els cònsols -a la dreta- i la comunitat educativa que ha pres part al Consell d’Infants (Comú d’Ordino)

Els alumnes de primària de l’Escola Andorrana i Francesa d’Ordino han protagonitzat aquest dimecres al matí el primer Consell d’Infants del curs amb presència dels cònsols de la parròquia, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, i les conselleres d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol i d’Administració, Cristina Montolio.

Propostes de l’Escola Francesa

La sessió ha començat amb l’aprovació de l’acta anterior i la presentació dels nous representants de les dues escoles. Pel que fa a les propostes de l’Escola Francesa, representada pels alumnes de CM2, han acordat fer una nova recollida de fons per a Unicef a partir del disseny de clauers que es posaran a a la venda i que el Comú s’ha compromès a contribuir en el finançament de la producció.

D’altra banda, volen repetir l’experiència de la bicicletada d’enguany durant la qual es va donar consells de com circular amb aquest vehicle per la via pública. La cònsol major ha ofert la plena col·laboració del Comú per a tornar a organitzar aquesta jornada i ha convidat l’escola andorrana a sumar-se a la iniciativa.

Els alumnes també han proposat fer una recollida de material escolar per a enviar a algun centre on els infants tinguin mancances. S’ha acordat treballar aquesta proposta conjuntament amb Unicef per a decidir on i com es fa l’enviament de tot el que s’aconsegueixi recollir.

Finalment, s’han mostrat interessats en fer una cantada de Nadales i la consellera de cultura, Mònica Armengol, els ha instat a participar en la Coral Piulets que precisament començarà els assajos aquest proper dissabte per a fer una cantada durant les festes de Nadal.





Propostes de l’Escola Andorrana

Per la seva banda, l’Escola Andorrana representada per un portaveu de cada cicle ha proposat engegar una brigada de neteja formada per escolars i que una vegada al trimestre sortís al carrer i als entorns de l’escola per a recollir brossa.

La segona iniciativa ha estat més aviat una petició al Comú per tal que habiliti un espai adreçat a infants de 8 a 12 anys d’accés gratuït i on es puguin dur a terme activitats com jocs de taula o fer les tasques de l’escola. Els alumnes proposaven de fer servir les instal·lacions del Punt Jove, però des del Comú, la cònsol major Maria del Mar Coma ha indicat que potser seria millor fer-ho a l’edifici L’Estudi on hi ha la Ludoescola. No obstant això, ha indicat que s’hauria d’estudiar la viabilitat abans de tirar-la endavant.

En tercer lloc, els alumnes de tercer cicle han demanat d’organitzar algun esdeveniment o exposició on els protagonistes fossin els treballs artístics dels mateixos infants per tal de fomentar la creació artística. Una idea que ha estat molt ben acollida per part dels cònsols i consellers presents.





La reacció dels cònsols

El cònsol menor, Eduard Betriu, ha aprofitat la celebració d’aquesta primera sessió del Consell d’Infants del curs per a anunciar que ja és una realitat una petició feta en un consell anterior i que consistia a il·luminar les parades de bus de forma sostenible. Així, s’ha instal·lat panells solars a les parades que han permès fer realitat aquesta iniciativa.

Per la seva banda, Maria del Mar Coma, ha recordat que darrerament s’ha portat a terme a la parròquia un procés participatiu on els alumnes de segona ensenyança han estat al centre sent ells els que han pogut escollir com serà la futura zona d’esbarjo que es farà al costat de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino.

Durant el torn de preguntes els alumnes que han assistit com a espectadors al consell han fet altres aportacions i suggeriments com per exemple la necessitat de revisar algunes instal·lacions esportives de la parròquia.

Un cop feta aquesta sessió de Consell d’Infants, des de les escoles i amb la col·laboració del Comú, es treballaran les propostes i a final de curs se celebrarà una segona sessió que servirà per a fer balanç.