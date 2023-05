Ordino potencia el transport parroquial

El conseller ordinenc, Xavier Herver (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino consolida el Pla estratègic de transport parroquial (2019-2023) amb la renovació de totes les marquesines de la via pública, que ha finalitzat aquest mes de maig amb la instal·lació de les cinc últimes completant la xarxa de 29 abribus.

Iniciat el 2019, el pla ha permès implementar un nou model de transport parroquial amb un èxit absolut que es reflecteix en un increment exponencial d’usuaris del 370%, l’ampliació en el nombre de vehicles i la millora de les freqüències. “Un Pla viu que hem anat adaptant en funció de les demandes dels usuaris amb la millora constant”, ha explicat el conseller responsable del projecte, Xavier Herver. Així el 2022 es va passar de dos a tres vehicles, amb una freqüència de pas de 20 minuts. El reforç s’ha aplicat entre les 7 i les 10 hores i entre les 16 i les 19 hores.

“No es descarta el redimensionament dels busos per al proper mandat”, ha anticipat el conseller. Dels 30.000 usuaris el 2019, abans de la nova concessió, es preveu acabar el 2023 amb 108.000, i a data de 30 d’abril s’han obtingut 37.000 usuaris. El 2022 es va tancar amb un total de 74.000 usuaris. L’1 de juliol es tornarà a reactivar la línia fins al Parc natural de Sorteny, servei que estarà operatiu fins el primer cap de setmana de setembre. Les xifres globals del juliol i agost reflecteixen la bona acceptació del servei que utilitzen residents i turistes. El conseller Herver ha recordat l’èxit del servei exclusiu fins a l’estació d’Ordino Arcalís durant l’hivern amb tres baixades i tres pujades, un servei cofinançat enguany al 50% per Secnoa i el Comú, que ha obtingut un 230% més que el 2022, publicat recentment, amb 3.575 usuaris més que el 2022.

Per últim, Herver s’ha referit a la integració de la política dels ODS i l’Agenda 2030 del Pla, concretament en els Objectius 11 (Acció Climàtica) per a l’incentiu del transport públic en detriment del vehicle particular i del 13 (Ciutats i comunitats sostenibles) per a haver facilitat l’accés a tothom amb la introducció d’un preu simbòlic de 0,20 cèntims i oferir, de forma pionera, la gratuïtat amb l’abonament del transport nacional.