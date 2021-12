Ordino organitza una xerrada sobre la migració d’ocells amb els biòlegs Nicolau i Dalmau

La Casa de la Muntanya obre demà dimecres 15 de desembre, el primer cicle d’activitats d’hivern en col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació amb una xerrada sobre la migració d’ocells, que tindrà lloc a les set de la tarda.

La conferència titulada “Els estudis de la migració d’ocells a Andorra: dels comptatges visuals als enregistraments nocturns“, anirà a càrrec dels biòlegs Jordi Nicolau i Jordi Dalmau, de Biocom.i pretén donar a conèixer les actuacions de recerca realitzades a Andorra en l’àmbit de la migració ornitològica. Es compartiran les principals dades obtingudes i la importància d’aquestes amb relació a la gestió de les espècies.

Per assistir -hi caldrà reservar al telèfon 87 8 173 o al correu electrònic ot@ordino.ad. Aforament limitat a deu persones que es mantindrà per a totes les activitats.

El programa heterogeni ‘Viu la Casa de la muntanya‘ amb dotze propostes diferents s’allargarà fins al 10 de març per “viure la muntanya en totes les seves dimensions: tecnològica, tradicional i esportiva”, segons va explicar en la presentació Marc Font, coordinador del projecte. Tallers de joieria, fotografia, xerrades i sortides a la muntanya formen part del cicle que es repetirà a la primavera amb noves idees.

L’investigador de l’ARI (Andorra Recerca + Innovació) va estar acompanyat del conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, que va citar al Casa de la Muntanya com “un espai polièdric per donar a conèixer la muntanya”. L’acte de presentació va tenir lloc aquest dilluns coincidint amb la celebració a Ordino del Dia Internacional de les Muntanyes.

El coordinador es va referir a l’alineació del programa amb els objectius de la Reserva de la biosfera, quant a la transferència de coneixement i a la pràctica d’activitats sostenibles al territori. El cicle continuarà el dia 18 de desembre amb una sortida en raquetes de neu per a l’observació d’animals, a càrrec de Marc Mossoll.