Ordino obre les inscripcions a la ludoescola i a les activitats juvenils per a les vacances de Pentecosta

El Servei de Tràmits del Comú d’Ordino ja té obert el període d’inscripcions per a les vacances de Pentecosta, del 24 al 28 de maig a la ludoescola, per a la que s’ha programat excursions i un taller amb una empresa que es dedica a l’apicultura ecològica. Els preinscrits podran formalitzar la inscripció en línia a www.tramitsordino.ad sense necessitat de desplaçar-se al Comú.

Pel que fa a les vacances dels joves de secundària, el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) proposa una setmana d’activitats amb esport, sortides a la muntanya i una experiència virtual. Les reserves pel jovent, limitades a vuit places en el cas del PIJ, cal formalitzar-les trucant al 878 170.

Per les vacances de Pentecosta, el PIJ proposa fer esquaix al CEO (25/05), una sortida a la vall d’Incles (26/05), un taller d’skate (27/05) i com a novetat, els joves aniran a l’espai Zero Latency per viure una experiència de realitat virtual.

El casal d’estiu entrarà en funcionament amb l’arribada de les vacances escolars el 5 de juliol i prepara setmanes temàtiques al voltant dels següents eixos: festes majors (6-9/07), artistes (12-16/07), aventura’t (19-23/07) cinema (26-30/07), viatges (2-6/08), esports (9-13/08), pagesia (16-20/08), medi ambient (23-27/07), màster xef (20/08-3/09) i Sherlock Holmes (6-10/09). Del 23 al 27 d’agost es tornaran a organitzar les colònies d’estiu.