Ordino: l’estudi de creixement urbanístic sostenible condueix a la modificació del POUP

El Comú d’Ordino ha presentat aquest vespre de dilluns, durant la reunió de poble, els dos projectes que s’emmarquen en el pla de sostenibilitat de la parròquia, que es treballen des de fa un any.

Els dos grans projectes són el full de ruta de sostenibilitat per a la gestió de la Reserva de la Biosfera alineat amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i els resultats de l’estudi de creixement urbanístic sostenible de la parròquia, que porten com a conclusió la modificació del POUP amb l’objectiu d’ordenar el creixement urbanístic actual.

Tal com ha afirmat Àngel Mortés, cònsol major, “la nostra màxima responsabilitat és gestionar correctament el nostre territori i la nostra política per a vetllar i garantir una herència territorial de qualitat per a les pròximes generacions”. Ordino, s’encamina així, a ser la parròquia capdavantera en sostenibilitat d’Andorra.

Davant la preocupació pel significatiu creixement urbanístic, el Comú va demanar fer l’estudi de creixement urbanístic sostenible. Els resultats de l’informe han de servir per a prendre les decisions més adequades i així, garantir la qualitat de vida i benestar de la parròquia i, preservar l’entorn més immediat. “Hem de prendre consciència que Ordino ja és un territori de la Biosfera i cal actuar conseqüentment”, manifesta Mortés.

El repte del Comú és trobar l’equilibri entre el creixement urbanístic i la preservació de l’atractiu més important de la parròquia, el patrimoni natural.

En l’elaboració de l’estudi, s’han tingut en compte diverses variables per a analitzar i extreure la informació relativa al creixement urbanístic sostenible de la parròquia. Aquestes són: els sistemes urbans i resilients, la tipologia d’habitatges a potenciar amb el plantejament urbanístic, les opcions de renovació energètica del parc de l’habitatge, la mobilitat sostenible i la relació amb el patrimoni natural.

L’estudi ha definit diversos escenaris que mostren la capacitat de càrrega del territori, comparats amb la situació actual. Aquests escenaris es basen en el desenvolupament dels plans parcials en tràmit i el sòl urbà consolidat i en l’anàlisi de les afectacions ambientals que poden limitar els creixements en la resta de la unitat d’actuació previstes pel POUP, amb un escenari de màxims establert pel topall d’edificabilitat del POUP.

Dels diferents escenaris estudiats en relació al creixement previst s’han analitzat tant els consums previstos (aigua, energia i residus) com l’afectació sobre la mobilitat generada per cadascun.

El que s’ha constatat és que a partir del 2020 hi ha hagut un creixement urbanístic significatiu. Del 2018 al 2022 s’han materialitzat 44.990,42m2 amb les corresponents llicències de construcció. Els nous plans parcials aprovats inclouen fins els 385.628,82m2.

Vista la incidència sobre el consum de recursos i la mobilitat generada de qualsevol dels escenaris contemplats, l’estudi conclou que és fonamental incorporar criteris ambientals i socials en el desenvolupament urbanístic de la parròquia per tal de minimitzar-ne els efectes.

Per tant, vists aquests resultats, i des de la màxima responsabilitat política, el Comú ha decidit posar un punt d’inflexió a l’actual situació de creixement urbanístic tot prenent la decisió de modificar el POUP amb la finalitat de definir un model de parròquia més sostenible.

La demanda de la modificació del POUP es fa amb la finalitat de: preservar l’estatus de la Reserva de la Biosfera, protegir l’entorn reduint l’impacte mediambiental i mantenir l’estat de benestar i la qualitat de vida de la parròquia.

Pel que fa al pla de sostenibilitat-Reserva de la Biosfera, aquest inclou un full de ruta per als 4 ODS motors (Objectius de Desenvolupament Sostenible), tals com són l’ODS6, aigua neta i sanejament, ODS12 Producció i consum responsables, ODS13 acció pel clima, i ODS15 vida d’ecosistemes terrestres, prèviament definits el 2021 quan es va realitzar la diagnosi d’alineament.

El full de ruta contempla 12 grans reptes i 65 línies d’actuació identificades per a donar compliment als 4 ODS motor. Aquestes propostes s’han establert en diferents sessions participatives amb tots els departaments del Comú, per a assolir els ODS d’una manera transversal i integrada dins de l’ens.

També s’ha preparat un quadre de comandament on es detallen tots els agents implicats, les possibles aliances, els indicadors de seguiment, l’horitzó d’execució i la planificació de les actuacions a 5 anys vista.

En una següent fase està previst treballar els 3 ODS rellevants per a la gestió del territori. Aquests són l’ODS10 reducció de les desigualtats, ODS9, indústria, innovació i infraestructura, i ODS11 ciutats i comunitats sostenibles.

Segons Mortés “comprometre’s amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides és un compromís a llarg termini. És una carrera de fons, ja que s’han d’establir els mecanismes i els protocols necessaris per a què hi hagi una millora contínua amb els anys per a poder contribuir a l’Agenda 2030”.

El full de ruta que s’ha presentat aquesta nit de dilluns va més enllà d’aquest mandat, ja que tal com diu Eva Choy, cònsol menor d’Ordino “estem treballant pel futur de la parròquia i per a preservar un llegat per a les noves generacions”.