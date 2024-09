Ordino i la Massana adopten el nom de La Capsa per a referir-se tant a l’escola d’art com a l’escola de música

Ordino i la Massana uneixen esforços en la formació artística de les parròquies (Comú d’Ordino)

Els Comuns d’Ordino i la Massana han decidit unir esforços per tal de donar un nou impuls als dos centres de formació artística i creació d’ambdues parròquies que des del curs 2010-2011 estan mancomunats. Així doncs, La Capsa i l’Escola de Música s’unifiquen per a treballar sota una mateixa imatge i marca i reforçar així les sinergies iniciades fa 14 anys. La novetat més rellevant, segons han explicat les conselleres de Cultura d’Ordino i la Massana, Mònica Armengol i Alèxia Verdaguer, és que l’Escola de Música passa a anomenar-se La Capsa de Música i “s’alinea d’aquesta manera amb l’equipament ordinenc, que ja fa un temps es va redefinir com La Capsa, espais de creació”, ha recordat Armengol.

D’aquesta manera, els logotips dels dos espais tenen ara una mateixa línia gràfica que té com a voluntat crear “una imatge homogènia i de projecte compartit entre les dues parròquies”, ha manifestat Verdaguer. En aquest sentit, ha posat en relleu que la unificació també representa un pas lògic tenint en compte que la unió entre els equipaments de les dues parròquies es va iniciar ara fa 14 anys “i després d’aquest llarg temps podem veure que és tot un encert”.

De fet, l’èxit d’aquests serveis s’ha traduït en un creixement exponencial d’alumnes durant els darrers anys. En aquests moments tal com han apuntat el director de La Capsa de Música, Juli Barrero, i la directora de La Capsa, Rosa Mujal, cada centre té un centenar d’alumnes entre infants i adults. Barrero ha indicat que l’augment d’alumnes dels últims anys es deu al caràcter mixta de la formació entre clàssica i moderna amb una àmplia oferta d’instruments. Per la seva banda, Mujal, ha recordat que el dissabte 5 d’octubre tindrà lloc la jornada de portes obertes de La Capsa, espais de creació, durant la qual s’oferiran tallers gratuïts que permetran provar les diferents activitats que es poden realitzar a l’escola durant tot l’any.

Així mateix, de cara al 10 d’octubre s’ha organitzat una subhasta benèfica amb verges creades per diferents artistes i alumnes de les escoles d’art del país, els beneficis de les quals es destinaran a l’església d’Ordino per tal d’adquirir l’obra La Verge d’Ordino, que formarà part del patrimoni de la parròquia.