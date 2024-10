Ordino i Alquézar estrenyen lligams per a promocionar-se com a localitats Best Tourism Villages

La delegació d’Ordino amb les autoritats d’Alquézar (Comú d’Ordino)

Una delegació del Comú d’Ordino encapçalada per la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha visitat aquesta setmana la localitat d’Alquézar per a conèixer el treball desenvolupat arran de rebre el 2022 el guardó de Best Tourism Villages concedit per l’Organització Mundial del Turisme (ara ONU Turisme). Ordino va rebre el mateix guardó l’any passat i la visita s’emmarca en les accions de treball que les dues localitats mantenen amb Rupit, també escollida Best Tourism Villages el 2022, per a unir sinergies amb vista a incrementar la visibilitat d’aquesta marca internacional després del reconeixement de l’ONU.

Per això, estan desenvolupant una estratègia de comunicació conjunta, una proposta d’itinerari de pobles Best, un calendari comú d’esdeveniments i la creació d’experiències turístiques vinculades a la marca. A més, volen impulsar la creació d’un clúster turístic de les localitats designades per ONU Turisme a la península Ibèrica. Amb aquesta finalitat, es desenvolupen visites d’intercanvi d’experiències entre els tres pobles esmentats, per tal de conèixer el desenvolupament turístic, les seves característiques i projectar accions.

A la trobada, que va tenir lloc a Alquézar, hi van participar l’alcaldessa de la localitat, Ana Blasco i els regidors de l’ajuntament Lluís Izquierdo i Raquel Fernández, la tècnica de Turisme de la Comarca, Sandra Navarro i l’equip d’informadors de l’Oficina Comarcal de Turisme Guara Somontano. Per la part d’Ordino, a la cònsol major, la van acompanyar el conseller de Turisme, Esport i Dinamització, Jordi Serracanta, la directora de Turisme, Cristina Ariño, i l’assessor en matèria turística, Enric Martínez – Sala. La jornada va començar a l’Oficina Comarcal de Turisme Guara Somontano des d’on es va realitzar un recorregut guiat per Alquézar, es van conèixer les principals fites i projectes turístics de la localitat, com les Passarel·les, es va signar al llibre de visites de l’Ajuntament, per a després mantenir una reunió de treball.