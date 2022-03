Ordino homenatja als propietaris de l’Hotel Babot pels 30 anys d’implicació amb el Carnaval

El cònsols d’Ordino s’han trobat aquest divendres al matí amb la propietat de l’Hotel Babot, Pere Babi i Susana Astola, veïns d’Ordino que han contribuït a mantenir viva la tradició del Carnaval a la parròquia durant més de trenta anys.

L’acte, que ha tingut lloc a la sala del Consell, ha estat un homenatge amb un obsequi lliurat pels cònsols i unes paraules d’agraïment per haver ofert el caldo de Carnaval, de franc, a tots els veïns d’Ordino, dilluns de Carnaval, des de l’any 1987.

Pere Babi i Àngel Mortés han recordat quan en la seva joventut es feia el robatori de les olles a les cases del poble, on l’olla bullia tot el dia, una tradició que es va adaptar fa trenta-cinc anys amb la preparació del caldo a l’Hotel Babot i el repartiment a la plaça Major amb la col·laboració del Comú d’Ordino.

L’any 2020 es va suspendre l’activitat per la situació sanitària, ja que els protocols i les mesures sanitàries no ho permetien. Aquest any, el Comú d’Ordino ha recuperat el repartiment del Caldo que a partir d’ara es farà mitjançant la contractació d’un càtering.