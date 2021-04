Ordino estrena aparcabicicletes a la plaça Major

El Comú d’Ordino ha estrenat avui un nou aparcabicicletes a la plaça Major. La nova estructura, de ferro amb plataforma de fusta i proteccions de corda trenada per protegir el quadre dels vehicles, disposa de quatre places d’aparcament. Amb aquests materials, el nou aparcabicis s’integra perfectament al mobiliari urbà de la parròquia i compta amb una senyalització vertical per a que no passi desapercebut als ciclistes.

El mateix model s’ha instal·lat al l’entrada del Centre Esportiu i es col·locarà també a l’Era del Roser. La iniciativa sorgeix del departament de Turisme que ha vist la necessitat d’instal·lar-los per donar resposta a la demanda d’usuaris.

En aquests moments, des del departament es treballa en el marcatge i la senyalització de dos nous circuits de BTT, un que va des d’Arcalís fins a Ordino pel camí Ral, i un altre que unirà el Coll d’Ordino amb la Massana pel circuit del Bony de les Neres.

També servirà per potenciar l’ús de la bicicleta en general, com a mitjà de transport per una mobilitat més sostenible amb la bici elèctrica. La iniciativa s’inscriu també en el compliment dels ODS, com el de fomentar les pràctiques saludables (ODS3) i l’ús de transport de baixa emissió (ODS13). La gran quantitat de cicloturistes que practiquen a la vall d’Ordino, amb dos ports de muntanya, també podran fer ús dels nous aparcabicis quan facin parada al poble d’Ordino.