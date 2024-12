Ordino destinarà prop de 6M€ a inversions al 2025

La corporació local d’Ordino, aquest dissabte (Comú d’Ordino)

El Consell dels Sants Innocents, l’últim de l’any, ha tingut lloc aquest migdia de dissabte, a Ordino, amb l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2025, com el punt més destacat de l’ordre del dia. Amb set vots a favor i una abstenció per part del conseller, Enric Dolsa, s’han aprovat els números ‘correctes’ en paraules de la minoria i ‘realistes’ des de la majoria. L’abstenció del conseller, segons ha explicat, ve ocasionada per la manca de partida destinada a la creació del sociosanitari, “un projecte prioritari per al que s’està buscant la ubicació idònia i el finançament necessari, a més de treballar altres propostes com l’interès privat per a fer pisos tutelats”, ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma.

El pressupost per al 2025 preveu uns ingressos de 17.630.318 € i una inversió de 5,989.307,27 € per al proper exercici. Els ingressos previstos presenten una disminució dels tributs -impostos directes i taxes- de la construcció. La diferència negativa de 3.886.173 € del pressupost a les despeses previstes de 21.516.492 € s’assumirà amb romanent de tresoreria del Comú, ha dit el conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, en la seva explicació.

Albós ha demanat prudència vista la disminució dels ingressos de 2.236.113 € per impostos de la construcció, tot i el repunt que s’observa. Pel que fa al capítol d’inversions amb 5.989.307 €, els principals projectes seran donar continuïtat al desdoblament de la xarxa d’aigua potable de la parròquia (833.000 €), per a assegurar una bona gestió i optimització del subministrament; les obres de manteniment de la coberta del CEO (238.460 €); la renovació del parc de comptadors d’aigua (100.000€); la segona fase de l’àrea lúdico-esportiva prop de l’Escola Andorrana de Secundària (110.418 €) i l’actualització d’aplicacions informàtiques (71.961 €).

Durant l’any, es preveu destinar al voltant de 700 mil euros per a donar resposta a la demanda creixent d’aparcament a la parròquia. L’embelliment de nuclis urbans i les millores de la via pública per al 2025, inclouen l’arranjament i ampliació de voravies a la Clota Verda amb un import de 650.000 €, el nucli antic de la Cortinada per un import de 200.000 € i l’adaptació de passos de vianants per a facilitar la circulació de mobilitat reduïda, on s’han previst 30.000 euros. El compromís amb l’ús de les energies renovables i l’eficiència energètica rebrà una inversió de 282.000 € durant l’any 2025, per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, aerotèrmia, enllumenat led i la progressiva substitució dels sistemes convencionals.

La despesa corrent es preveu que s’enfili a 14.499.790 €, incloent l’actualització de l’IPC, al voltant del 4%, tot i que es preveu sigui inferior. La partida de béns i serveis inclourà l’actualització del sistema de telegestió per al control remot de l’aigua potable i clavegueram que assumirà el departament de Manteniment i Serveis Públics abans gestionat per la Mancomunitat d’aigües. Destaquen també les despeses derivades de la implantació de l’administració electrònica, la normativa en protecció de dades i les millores al servei de bus, que es reflecteixen en el nou dibuix del 2025.

Els números presentats aquest dissabte detallen el marc pressupostari per als propers tres anys de mandat (2025-2027), tal com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal.

Pel que fa al total de l’endeutament per al pressupost 2025 es preveu no superar els 11.480.101€, el que suposa només el 71,64% del 200% permès, deu punts per sota de l’exercici anterior. Per a retornar el préstec vigent és preveuen 925.000 €.