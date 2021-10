Ordino cedeix un terreny al Govern per a la creació d’una nova central hidroelèctrica

El Consell de Comú d’Ordino ha aprovat avui per majoria, en absència del cònsol major, Josep Àngel Mortés, que es troba en representació al Congrés de Poders locals i Regionals del Consell d’Europa, la cessió d’un terreny comunal a Govern per a la creació d’una nova central hidroelèctrica.

Inclosa al Pla sectorial d’Infraestructures energètiques d’Andorra i anomenada CHE Tristaina, Rialb i el Serrat, s’ubica en aquests terrenys del nord de la parròquia. Es tracta d’una infraestructura energètica mitjançant una concessió administrativa que estarà regulada per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).

L’altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat el resultat pressupostari liquidat provisionalment en data 30 de juny del 2021 que presenta un superàvit de 223.802,75 €. L’execució pressupostària de la despesa en data 30 de juny del 2021 és de 5.288.729,73 €, un 20,93 % més que en el mateix període de l’exercici anterior (915.406,87 €) i s’ha executat un 32,52 % del total del pressupost modificat. Una diferència que ve produïda principalment per la millora de la crisi sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, en el mateix període de l’any anterior.

Els ingressos totals son inferiors en un 22,25% en relació a l’exercici anterior, per un total inferior en 1.577.798,18 €, resultant de les quantitats importants que es van ingressar en l’exercici passat per conceptes relacionats amb la construcció i que aquest any no s’han produït.

Els consellers de la minoria s’han centrat en els procediments de treball de les comissions. Enric Dolsa ha reclamat més antelació en el lliurament de la documentació per analitzar-la, i ha posat com a exemple la recent aprovació de la modificació del Pla d’Urbanisme, en la qual s’ha abstingut. La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha demanat de forma expressa que s’apliquin conseqüències a les absències per part dels consellers a les comissions.