Ordino Arcalís vol fer història acollint els primers Mundials FIS Freeride

Presentació oficial, a Ordino, dels primers Mundials FIS Freeride (Ordino Arcalís)

El primers Campionats del Món de Freeride FIS es duran a terme a Andorra, a Ordino Arcalís, el febrer de 2026. Amb aquest esdeveniment es reforça la integració oficial de l’esquí i el surf de neu freeride sota la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS), consolidant el seu estatus com una disciplina reconeguda globalment. Aquest matí de dimarts ha tingut lloc, a Ordino, la presentació oficial dels primers Mundials FIS Freeride que se celebraran a l’estació ordinenca.

La competició reunirà 67 dels millors freeriders del món, competint en una única baixada a les quatre categories: Esquí Homes, Esquí Dones, Snowboard Homes i Snowboard Dones. El dia de la competició se seleccionarà dins una finestra meteorològica de sis dies (de l’1 al 6 de febrer de 2026) per a garantir les millors condicions possibles i una competició justa i segura.





Format de l’esdeveniment

Els Mundials FIS Freeride es duran a terme en un sol dia. Els atletes de les competicions Esquí Homes, Esquí Dones, Snowboard Homes i Snowboard Dones tindran una única baixada per a demostrar la seva habilitat, creativitat i precisió en un terreny exigent. Els participants comencen en una porta de sortida i acaben a la línia de meta, triant el seu propi traçat a través d’obstacles naturals.

Els jutges avaluaran cada descens sobre la base de cinc criteris: elecció de línia, control, fluïdesa, tècnica i aire i estil. Aquest format d’alta pressió i sense marge d’error exigeix ​​un rendiment màxim, ja que els atletes competeixen per al prestigiós títol de Campió del Món.





Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra: “Quan se’ns va oferir l’oportunitat d’albergar els primers Mundials FIS de Freeride no ho vam dubtar: aquesta oportunitat representa molt més que organitzar una competició esportiva. És també una plataforma per a mostrar Andorra al món, confirmar que som capaços d’allotjar esdeveniments esportius de primer nivell i, alhora, destacar la nostra identitat, patrimoni i tresors naturals.”





Maria del Mar Coma, cònsol major del Comú d’Ordino: “Personalment, crec que acabar l’any amb aquesta notícia supera amb escreix les expectatives que qualsevol de nosaltres poguéssim tenir. Organitzar aquests Campionats és un triomf absolut per a tots nosaltres, per a Andorra Turisme, per al Comú d’Ordino i per a l’esport nacional d’aquest país. Però, cal dir que és un mèrit absolut de l’excel·lència que demostra l’estació d’Ordino Arcalís i del grup Grandvalira Resorts”.