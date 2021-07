Ordino Arcalís inaugura el Mirador Solar de Tristaina, un monument panoràmic amb vistes de 360 graus

Ordino compta des d’aquest estiu amb un nou atractiu que permet gaudir de les vistes sobre la seva vall, nomenada Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Es tracta del Mirador Solar de Tristaina que té unes vistes panoràmiques de 360 graus i ofereix al visitant una nova perspectiva privilegiada de tot el circ glacial de Tristaina i els tres llacs.

El Mirador Solar de Tristaina s’obrirà al públic el 9 de juliol amb una jornada de portes obertes en la qual tothom tindrà accés amb el Telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans per conèixer aquesta nova atracció. El Mirador està ubicat a la conca de Creussans, concretament al Pic de Peyreguils, a una altitud de 2.701 metres, dins del domini d’Ordino Arcalís i a pocs metres de la frontera amb França. L’accés es fa principalment amb els dos ginys de l’estació i l’últim tram es fa peu, per un camí degudament adequat i preparat.

La nova atracció a Ordino Arcalís ha estat presentada aquest matí a la terrassa del Restaurant La Coma d’Ordino Arcalís i ha comptat amb la presència del Ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, els cònsols del Comú d’Ordino, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, el president de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, el director de Màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, i els coautors del projecte, Sergi Riba i Toni Riberaygua. A més, la presentació ha inclòs una visita al Mirador amb els impulsors del projecte.

Tots ells han destacat la magnitud i importància del projecte del Mirador Solar de Tristaina, que va néixer el 2018 arran de les converses entre el president de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, i l’enginyer Sergi Riba Porras. El seu objectiu era col·locar un mirador al pic de Creussans per tal d’aprofitar així una ruta que utilitzés els ginys de transport per cable (Telecabina de Tristaina i telecadira de Creussans) i requerís algun tram a peu. Aquesta ruta havia de tenir unes característiques que la fessin assequible al major nombre de persones possible. “L’impulsor he estat jo, però hi ha una feina de tot un equip molt gran. Hem fet una gran feinada en cinc setmanes”, ha indicat Viladomat durant la presentació. Per la seva banda, Riba i Riberaygua han explicat com ha estat el procés de muntatge, destacant que “ha estat un gran repte que hem treballat en tres línies principals”. En aquest sentit, Riba ha detallat que “primer vam mirar que tingués el mínim impacte possible sobre l’entorn, en segon lloc que fos un mirador espectacular i per últim que l’estructura fos una icona de la parròquia”. Per la seva banda, Riberaygua ha posat en relleu que “l’obra no ha estat fàcil, sobretot perquè els terminis han estat curts i perquè estàvem a 2.700 metres d’altitud, que ho complica tot una mica”.

A partir d’aquí es va començar a plantejar un projecte que, d’una banda, permetés veure el màxim nombre de muntanyes dels voltants i, de l’altra, fos un rellotge solar que homenatgés el significat del Pic d’Arcalís com a muntanya solar. De fet, el mirador és un nou punt per gaudir d’un espectacle natural que es produeix cada 7 d’agost a les 7:37 h del matí quan, al Pic d’Arcalís, el sol és visible durant tres minuts a través d’un forat que hi ha a la roca. Un fenomen excepcional descobert per Bonaventura Adellach durant les expedicions nocturnes al Pic d’Arcalís i a qui s’ha volgut homenatjar amb aquesta obra.

Un rellotge solar a 2.700 metres d’altitud

El projecte del Mirador Solar de Tristaina és obra de l’estudi d’enginyeria andorrà SRP i l’estudi d’arquitectura TREA, de Sergi i Pere Riba i Toni Riberaygua, que han comptat amb la col·laboració del consultor en estructures Lluís Moya, responsable també de projectes de renom com la Torre Agbar de Barcelona entre molts d’altres.

El mirador, una estructura metàl·lica anular per on poden transitar els visitants, és un gran rellotge solar amb el gnòmon central, de 27 metres de longitud, inclinat a 42,55º, que és la latitud exacta del punt on es troba el mirador segons les seves coordenades geogràfiques. L’anell té un diàmetre de 25 metres i un pes total de 32 tones ancorades sobre el terreny amb només quatre punts de contacte. La forma circular del mirador ofereix una panoràmica de 360º que permet abastar a l’oest fins al circ glacial de Tristaina, al sud i a l’est per tot el domini de l’estació d’Ordino Arcalís, i al nord per les valls d’Auzat, amb vistes a cims emblemàtics com la Pica d’Estats.

Un gran atractiu per a Ordino i Andorra

El Mirador Solar de Tristaina suposa una nova atracció en l’oferta turística de la parròquia d’Ordino, així com tota Andorra. “Encarem l’estiu amb il·lusió i amb l’honor que la parròquia d’Ordino sigui una de les 701 regions, i l’única andorrana, que ha estat declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO”, ha exposat el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, que ha posat en relleu que la seva localització, amb vistes als llacs de Tristaina, “una de les visites obligades a Andorra”. Per la seva banda, la cònsol menor, Eva Choy, ha posat en relleu que “el Telecabina de Tristaina és un dels atractius d’Ordino Arcalís a l’estiu, que es complementarà a la perfecció amb el Mirador Solar”.

El ministre Jordi Torres s’ha expressat en el mateix sentit i ha assenyalat que “iniciatives d’aquestes característiques són molt interessants per a la parròquia i per al país” i ha assegurat que “atraurà molts turistes, penso que tindrà un gran èxit i això es complementa molt bé amb el que volem oferir com a país”. A més, ha donat l’enhorabona a Ordino Arcalís i Grandvalira per “l’aposta per la qualitat” que fan.