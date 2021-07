Ordino aprova l’informe per a la declaració d’interès nacional del Centre de Grifols

El ple del Consell, amb l’única abstenció d’Enric Dolsa (X’Ordino), ha aprovat avui en un Consell extraordinari, amb caràcter d’urgència, la proposta d’aprovació de l’informe del projecte d’interès nacional de la construcció d’un centre de recerca en immunologia, i l’ajustament puntual del traçat d’un vial del pla sectorial de noves infraestructures viàries, necessaris per a la instal·lació del projecte Grifols a la parròquia.

L’aprovació farà possible la construcció i l’accés al centre que en paraules del cònsol “serà un centre de dinamització per a la parròquia i d’innovació per a tot el país, amb una oportunitat per al mercat laboral“.

El conseller Enric Dolsa ha fet una exposició de motius per la seva abstenció basada en els dubtes que li genera l’aterratge a Andorra de la companyia multinacional. La seva preocupació, ha dit, rauen conèixer els possibles riscos per la salut pública que puguin haver-hi implícits. Durant la sessió, la consellera Sandra Tudó (Movem Ordino), ha qüestionat algunes de les partides detallades demanant més informació tècnica i s’ha referit a la potència elèctrica necessària indicada que supera la permesa actualment.

El cònsol major, J. Àngel Mortés, ha intervingut per mostrar la seva confiança plena en la màxima autoritat competent, en aquest cas el Govern d’Andorra, i ha reiterat que no es faran valoracions tècniques, ja que no els pertoca, tot i que el seguiment del projecte està assegurat, com el de qualsevol altra activitat que es desenvolupi a la parròquia.