El nou Consell de Comú d’Ordino ha aprovat el pressupost per al 2020 i la projecció dels comptes per a tot el mandat 2020/2023 avui, segons preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances publiques i estabilitat pressupostaria i fiscal. L’aprovació ha tingut el vot en contra d’Enric Dolsa i l’abstenció de Sandra Tudó, tots dos representants de la minoria al Consell, que han coincidit en el desacord de l’actual despesa corrent. L’exposició pública del pressupost ha anat a càrrec de la consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, que ha comparegut amb el cònsol major per argumentar les xifres. Coma s’ha referit a les despeses de funcionament com “una conseqüència inevitable de les inversions” i el cònsol major, J. Àngel Mortés, ha afegit que s’ha aplicat un criteri de prudència davant l’imminent Pla de dinamització que ha de diversificar les fonts d’ingressos a la parròquia.

Pel que fa el pressupost per aquest any 2020, el Comú d’Ordino preveu uns ingressos d’11,8 milions d’euros, un 3,6 % superior a l’any anterior. Pel que fa les inversions d’aquest any, s’ha previst un import de uns 4,7 milions d’euros que es destinarà principalment a les reformes del Centre Esportiu amb un import de 2,2 milions, a la rehabilitació del mur que està sobre l’aparcament terreny del Quart, a la sortida d’Ordino, a l’ampliació de l’aparcament Sornàs, a la primera fase de remodelació del nucli antic d’Ordino, al condicionament de voravies a la carretera del Coll d’Ordino i es destinaran 30.000 euros a pressupost participatiu. La despesa corrent prevista per aquest exercici es d’aproximadament uns 9,2 milions d’euros.

Un altre dels punts a destacar de l’exercici 2020 es una despesa excepcional derivada de la possible cobertura d’una indemnització d’un accident ocorregut a Arcalís el 2010 i d’altres despeses, com poden ser l’entrada en funcionament de la nova Casa de la Muntanya, l’increment de funcionament per l’ampliació del Centre Esportiu, un increment en partides d’activitats de promoció cultural i turística amb la voluntat de dinamitzar la parròquia i l’externalització de certs serveis, en substitució d’inversió o d’altres serveis com poden ser la neteja. A la mancomunitat de serveis es destinarà un import de 700.000 euros i aquest any, per primera vegada, es destinarà 30.000 euros a una mancomunitat que es vol fer entre tots els comuns per a la producció d’estelles.

Cal destacar les partides destinades a assessoraments i auditories que venen imposades per Llei com poden ser: assessorament tècnics per assegurar l’eficiència energètica dels edificis i les posteriors despeses de manteniment derivades d’aquests; assessoraments tècnics per desenvolupar els reglaments per al sistema de la carrera professional; l’auditoria de mandat prevista per la Llei 32/2014.

El Comú d’Ordino preveu pels propers quatre anys uns ingressos d’aproximadament uns 11,5 milions d’euros per any, i una mitja de despeses globals per any de uns 12,3 milions d’euros. El dèficit que es generarà es compensarà amb el superàvit que te actualment el Comú. L’import total de les inversions que es preveuen per aquests quatre anys és d’uns 8 milions d’euros i es preveu un retorn de deute d’1 milió per any, pel que l’endeutament del Comú a final de mandat es situarà aproximadament sobre els 8,7 milions, que juntament amb una previsió de l’endeutament que els podria computar de SECNOA estaria sobre el 9,9 milions d’euros. És a dir que a final de mandat es situariem sobre el 85,60% del sostre d’endeutament.

El marc pressupostari s’ha elaborat pels propers quatre anys, tal i com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances publiques i estabilitat pressupostaria i fiscal. El marc pressupostari es una projecció dels comptes que l’equip comunal proposa pel període del mandat 2020/2023. Es el segon marc pressupostari que elabora aquesta majoria comunal i la tendència serà la mateixa que hem tingut aquest darrer mandat i que ve marcada principalment per la prudència.