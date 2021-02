Ordino ajorna el pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials

En la sessió de Consell del Comú d’Ordino celebrada aquest dimecres, tradicional per l’arrendament dels cortons a la parròquia, s’ha aprovat la modificació del calendari fiscal per ajornar el termini habitual en el pagament de l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i la taxa de serveis públics, que s’allargarà fins al 15 de novembre de 2021. Una mesura que pretén pal·liar les conseqüències de la pandèmia en un dels sectors més afectats.

Una altra resolució que respon al mateix objectiu és allargar el termini perquè els bars i restaurants dels casc antic adaptin el mobiliari de les terrasses a la nova normativa, un termini que s’ajorna per segon cop, després de decidir aplicar-ho quan va esclatar la pandèmia. Els propietaris tindran fins al 15 de març de 2022 per complir amb el que estableix l’ordinació.

Pel que fa al 5% de la cessió del sol a la parròquia es mantindrà igual. Un dels principals arguments és l’increment de l’oferta immobiliària de pisos de lloguer, ja que la parròquia comptabilitza una seixantena de pisos nous de lloguer i es preveuen noves construccions per aquest ús a Ordino.

El conseller de la minoria Enric Dolsa ha manifestat el seu desacord en la decisió de no ampliar el nombre de consellers. Dolsa també ha acusat la majoria de manca de transparència, després que Mortés hagi recordat que l’ordinació de funcionament no contempla la difusió de les sessions del Consell, més enllà de les actes publicades. Atesa la situació de la pandèmia que limita la presència de públic, el cònsol ha proposat estudiar la possibilitat d’enregistrar les sessions i publicar-les a la web del Comú.

Per la seva banda, la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha plantejat si “potser en el moment actual no haguéssim hagut de fer aquesta despesa i valorar altres coses que necessitàvem”, en considerar “excessiu” que s’hagin destinat 45.000 euros en conceptes vinculats al Nadal. I lligat a aquest punt, Tudó ha explicat que més de 13.000 euros s’han pagat a una sola empresa a través de petites adjudicacions, una quantitat força elevada, que ha assegurat que hi ha qui no ho cobra en tot l’any, ja que el salari mínim interprofessional està, aquest 2021, al voltant dels 13.400 euros. Així, ha valorat que potser per aquesta quantitat s’hauria hagut de fer un concurs públic, pel que les adjudicacions a partir de demanar un parell o tres de pressupostos “és una manera de treballar una mica perillosa”, ja que “no s’assegura que siguin els més econòmics”.

D’altra banda, la consellera de Movem Ordino també ha demanat per la gestió dels recursos humans, i especialment del Servei de Circulació, on hi ha agents que acumulen més de 200 hores a recuperar. Una dada que porta Tudó a opinar que “la optimització dels recursos i la necessitat que té el Comú no s’està gestionant de forma correcta”.