Ordenament Territorial licita els treballs de desamiantatge de l’escola vella de la Massana

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs de desamiantatge d’alguns elements concrets ubicats a l’escola vella de la Massana. Les feines que ara es liciten són fruit dels treballs que va fer el Ministeri per inspeccionar diversos edificis de Govern per identificar i localitzar elements que puguin contenir amiant.

Així, i seguint els criteris establerts per l’Executiu d’identificar, localitzar i eliminar tots els elements que puguin contenir amiant en els diversos edificis públics, es realitza aquesta nova fase a l’escola vella de la Massana. El projecte defineix les partides d’obra relatives aquests treballs que consistiran en realitzar una retirada especialitzada dels elements que continguin amiant i substituir-los per altres materials. Concretament estan localitzats als baixants fluvials i en un dipòsit d’aigua situat sota la coberta de l’escola. En ambdós casos no hi ha risc d’exposició per a la ciutadania, però és necessari que els treballs es duguin a terme sense personal (mestres i alumnes), dins del centre escolar.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern, amb cita prèvia. Les empreses tenen temps per presentar-se fins el proper 10 de juny d’enguany.