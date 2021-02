Ordenament Territorial licita diverses obres de millora a la xarxa viària del país

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació de diverses obres de millora a la xarxa viària del país.

En primera instància l’Executiu licita les obres de la fase 2 d’eixampla i rectificació de la CG3 entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb la CS d’Anyós. Aquest projecte dóna continuïtat a l’obra que es preveu acabar en poques setmanes relativa a la fase 1, especialment donant continuïtat a la voravia del costat muntanya. El projecte deixa un tram d’uns 100 metres eixamplat a l’amplada del Pla sectorial de carreteres generals, guanyant uns 4 metres per cada costat de la via. La secció de carretera quedarà amb la voravia del costat esquerre (muntanya) acabada definitivament, 3 carrils de circulació, i un voral bici en sentit ascendent. El concurs és de caràcter nacional, modalitat ordinària i de procediment obert. El termini previst per l’execució de les obres és de 12 mesos. Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat fins el dia 17 de març del 2021.

La sessió de Consell de Ministres també ha permès l’aprovació de la fase 1 de les obres per a l’eixamplament i rectificació de la CG5 a l’entrada d’Arinsal, més concretament del punt quilomètric 0+050 al 0+370. L’objectiu d’aquesta primera fase d’obra és rectificar el revolt situat a l’alçada del punt quilomètric 0+260, que ha de guanyar espai cap el talús del riu. Actualment la zona compresa entre Erts i Arinsal té una amplada reduïda, i algun revolt de radi força reduït. El concurs públic és de caràcter nacional, modalitat ordinària i de procediment obert. El termini previst per l’execució de les obres és de 6 mesos. Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat fins el dia 17 de març del 2021.

Actuacions a Canòlich i Montaup

Aquest mateix dimecres el Govern també ha licitat les obres de millora de la CS-600 a Canòlich. Més concretament la situació del tram objecte del projecte es situa a la proximitat del Santuari de la Mare de Déu de Canòlich, aproximadament entre els punts quilomètrics 3+950 i 4+350 on es realitzaran treballs de millora dels drenatges lineals, reparació i neteja dels pous existents i adaptació de trams d’elements de contenció de vehicles. El concurs públic és de caràcter nacional, modalitat ordinària i de procediment obert. Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat fins el dia 17 de març del 2021.

Finalment el ministeri d’Ordenament Territorial també ha licitat les obres de millora de la CS-240 a Montaup relatives a la fase 7, part 1. La situació del tram objecte del projecte es troba entre els punt quilomètric 7+000 i 7+600 de la Carretera Secundària de Montaup i té una llargada aproximada de 600 ml. L’objectiu és millorar tot el sistema de drenatges, tant de pous com de cunetes, a més de substituir barrera de seguretat que actualment es troba en mal estat i la construcció de trams de peu de mur de maçoneria per adaptar-se al nou traçat definit. El concurs públic és de caràcter nacional, modalitat ordinària i de procediment obert. Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat fins el dia 17 de març del 2021.