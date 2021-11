Ordeig deixarà de ser regidor de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Durant els propers dies, Ordeig deixarà de ser regidor de Compromís a l’Ajuntament de la Seu després de 14 anys, durant els quals ha estat cap de llista en tres ocasions (2011, 2015 i 2019). Cal destacar que el grup municipal de Compromís X la Seu va guanyar les darreres eleccions municipals del 2019, amb 6 regidors, malgrat que el pacte de Junts i Esquerra va portar Compromís a l’oposició.

Les noves responsabilitats institucionals i del grup parlamentari al que representa, així com la responsabilitat com a primer secretari del PSC de la Federació de Lleida, Pirineu i l’Aran, dificulten poder atendre les responsabilitats derivades de ser regidor a l’Ajuntament.

Òscar Ordeig declara que “ha arribat el moment d’obrir una nova etapa, per tal de poder assumir correctament les responsabilitats al Parlament de Catalunya. No obstant, la meva contribució i ajuda al progrés de la Seu i del Pirineu seguiran intactes, treballant incansablement per millorar les condicions de vida de totes i tots”.

El 8 de novembre, durant el proper plenari, es farà efectiva la seva renúncia donant entrada, al mes de desembre, a Christina Moreno.

Ordeig afegeix que “voldria agrair de tot cor l’afecte, el tracte i la confiança rebuts durant tots aquests anys” i que “continuaré estant a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes de la Seu i de la comarca, com fins ara”.

Els regidors del grup municipal de Compromís agraeixen a Ordeig aquests catorze anys dedicats a la Seu, i per l’aprenentatge que ha estat compartir part d’aquesta etapa al seu costat.

Properament, els veïns de la Seu rebran una carta al seu domicili on Ordeig s’acomiada personalment i on els regidors del grup agraeixen la seva tasca i es posen, novament, a disposició de la ciutadania.