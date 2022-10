Optimisme per a assolir un Acord que respecti els principis europeus i les particularitats d’Andorra

El vicepresident de la Comissió Europea i màxim responsable polític de la negociació de l’Acord d’associació amb Andorra, Maroš Šefčovič, s’ha desplaçat aquest dijous al Principat per a conèixer de primera mà el territori i les institucions del país, així com per a mantenir intercanvis directes sobre el projecte d’Acord amb actors governamentals, institucionals, polítics, econòmics i socials.

Tant el cap de Govern com el vicepresident s’han mostrat confiats que l’Acord d’associació que s’assolirà serà atractiu tant per Andorra com per la Unió Europea. En aquest sentit, Šefčovič ha celebrat “la predisposició positiva d’Andorra: aprecio molt especialment que la delegació andorrana hagi entès tant encertadament que cal trobar una solució que efectivament sigui avantatjosa per a Andorra, respectant les seves especificitats, i que també pugui ser entesa per la Comissió Europea”.

Espot, per la seva banda, ha ressaltat que l’Acord generarà oportunitats per a Andorra en diverses matèries, així com també impulsarà la diversificació econòmica del país. El possible assoliment de l’acord “és la clau de volta del procés d’homologació, transparència i obertura que Andorra va començar ara fa 10 anys”, ha apuntat. En aquest sentit, ha afegit: “no es pot entendre la culminació de les polítiques mediambientals, socials i econòmiques sinó és a través de l’aprovació de l’Acord”.

La visita ha permès refermar la clara voluntat de la Comissió Europea d’avançar en la negociació en vistes a disposar d’un text acordat a finals de l’any vinent i accelerar al més alt nivell les rondes de negociació per a abordar els aspectes més polítics de l’entesa.

Espot ha destacat que l’Acord d’associació és un dels “majors reptes” que ha d’assolir el país i que l’estat actual de la negociació, així com també aquells aspectes ja negociats albiren “esperança” per a “tot el que ja hem negociat respecte les dues premisses de la negociació: els principis del mercat únic i les particularitats andorranes”. En aquest sentit, Espot ha refermat que “no tenim dubte que participar en el mercat únic, serà la raó de ser de la prosperitat econòmica del país”.

Ambdós mandataris també han volgut destacar que treballaran coordinadament per a comunicar de manera més directa l’acord a la ciutadania. “Segur que en els propers mesos tindrem aspectes positius, ja negociats, per explicar respecte a les llibertats que encara ens queden per tractar”.

Ho han destacat ambdós mandataris durant la roda de premsa conjunta que han ofert després de la reunió de treball que han mantingut ambdues delegacions a la sala dels antics emissors de Ràdio Andorra, a Encamp. La visita del vicepresident de la Comissió Europa, primera d’una autoritat d’aquest rang europeu al país, s’ha iniciat amb una trobada bilateral amb el cap de Govern i ha seguit amb una reunió de treball amb la sindicatura general i els grups parlamentaris presents al Consell General. En aquesta trobada s’ha pogut acostar a la delegació europea que actualment ja s’està legislant tenint en compte les normes europees.

L’agenda de la visita també ha previst una taula de treball amb els diferents actors econòmics i socials del país, els quals, han transmès als negociadors europeus les oportunitats que s’albiren amb l’Acord d’associació i també els neguits que aixequen certs aspectes de la negociació.

El desplaçament de la delegació de la Comissió Europea es tanca aquest vespre de dijous amb un acte amb actors polítics i representants d’entitats de joves que permetrà traslladar als negociadors un ampli ventall d’opinions en relació a la futura associació amb Europa.