Operatius els vols nocturns d’emergències al nou heliport de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha comunicat oficialment que des d’aquest dimecres està operatiu el vol nocturn al nou heliport de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell, preparat per a operar les 24 hores del dia i dur a terme trasllats mèdics durant la nit. El servei es posa en marxa amb l’objectiu de reduir el temps d’evacuació de malalts als centres hospitalaris de referència i millorar la cobertura sanitària a l’Alt Urgell.

El vicealcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha mostrat satisfet per l’activació de la infraestructura i ha recordat la feina feta per a aconseguir els vols de nit del SEM a la comarca. “Era necessari comptar amb una millor resposta mèdica, ja que els trasllats interhospitalaris s’havien de fer fins ara en ambulància quan es feia fosc, amb l’increment de temps que això suposa en l’atenció a malalts amb patologies que necessiten una reacció ràpida, com ara l’ictus, l’infart o el politrauma”, ha subratllat. Fàbrega ha manifestat que el nou servei és “fonamental” per a l’equitat sanitària del territori i respon a una “reivindicació històrica”.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha invertit 155.000 euros en la construcció de l’heliport ‘H24’ (amb cobertura les 24 hores del dia) a l’Aeroport Andorra-La Seu atenent a la necessitat, especialment a la ciutat de la Seu, de disposar d’un servei d’emergències per via aèria amb plena cobertura, tenint en compte la proximitat amb Andorra i l’actual manca de solució per a aquest tipus d’emergències.

Cal recordar que l’aeroport actual permet l’operació d’aeronaus -incloent qualsevol tipus d’helicòpter- entre la sortida i la caiguda del sol, amb procediments visuals, però no de nit.

Optimització de recursos amb l’Aeroport

Durant el dia la pista de l’aeroport canalitzarà totes les operacions, tot mantenint el nou heliport inoperatiu i tancat, mentre que durant la nit l’aeroport es tancarà i s’activarà l’heliport. Aquesta estratègia operativa comporta l’optimització dels recursos. La flota d’helicòpters que operarà habitualment en el nou heliport és la que utilitzen els serveis d’emergència catalans (SEM), si bé es contempla que ocasionalment també hi puguin operar helicòpters d’altres serveis estatals o bé d’Andorra.

Al Pirineu ja disposen d’aquest servei descentralitzat Tremp i Puigcerdà.