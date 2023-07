Operació sortida: Alerta amb les presses, avaries i imprudències

Cua de cotxes. Foto: Arxiu

Entre aquest divendres i avui dissabte, 1 de juliol, arrenca l’operació sortida de l’estiu en molts països -també a Andorra-, una data marcada per un augment dels desplaçaments i, a l’Estat espanyol, a més, pel pas del Tour de França per Euskadi, que incrementarà el trànsit a les carreteres basques fins a un 2%. Les avaries, les assistències a la carretera, l’excés de velocitat i les imprudències seran altres protagonistes d’aquesta cita tan esperada pels afortunats.

En línies generals, s’espera que els desplaçaments habituals per carretera es multipliquin per tres, un flux que superarà el de l’any passat. Aleshores, a Espanya, només durant juliol i agost, es van produir 93,4 milions de trajectes, en què van perdre la vida 225 persones. Les previsions per a aquest any no semblen millors atesa la situació actual.





Cotxes vells i manca de manteniment

I és que, seguint la tendència que va provocar la pandèmia, les vendes de cotxes continuen esfondrant-se. De fet, l’any passat van caure fins al nivell més baix en 9 anys i, actualment, al país veí del sud, hi ha un 35% menys de matriculacions que abans de la pandèmia.

L’increment de preus tampoc no hi ha ajudat: el preu dels cotxes nous ha pujat un 8,5 % i el dels usats un 16,5 %. Això es tradueix en un parc automobilístic desgastat, que no deixa d’envellir amb els perills que implica, segons els experts.

En concret, els cotxes antics tenen més risc de veure’s immersos en un accident amb tercers implicats i lesions personals de gravetat, però també de patir una avaria a la carretera. La manca de sistemes de seguretat, el desgast de les peces… són elements clau. Malauradament, 7 de cada 10 turismes que circulen a Espanya superen la dècada d’antiguitat i l’edat mitjana del parc automobilístic és de 13,9 anys.

No només aquest envelliment és un problema, sinó la manca de precaució i manteniment general dels vehicles, una assignatura pendent any rere any segons algunes dades. I és que més de la meitat dels espanyols només porta el cotxe al taller si nota algun problema, i una quarta part ni tan sols fa les revisions estipulades pel fabricant. Així mateix, una àmplia majoria (70%) segueix sense posar a punt el vehicle abans d’iniciar un viatge llarg (com el de l’operació sortida) ni canvia els pneumàtics a temps –el 48% recorre més de 50.000 quilòmetres amb ells abans de fer-ho -.

Els motius continuen sent, principalment, econòmics. No és d’estranyar si es té en compte que no només els cotxes han pujat, sinó que els fabricants de pneumàtics han encarit els preus un 12,5 % respecte de l’any passat. El mateix ha passat amb els recanvis i peces, que ara són un 7% més cars. Pel que fa als tallers, van pujar els costos generals gairebé un 6%. Com a conseqüència, es preveu un increment d’accidents greus durant aquesta operació, així com un augment de les assistències a la carretera, que podrien disparar-se un 10%.





Les imprudències, l’excés de velocitat i la calor, factors de risc

La manca de planificació, la calor dins del cotxe, les imprudències, el consum de substàncies i l’excés de velocitat elevaran encara més el risc. Per a començar, la manca de planificació augmenta l’estrès al volant i fa que el risc de sinistre arribi al 28%.

Pel que fa a les altes temperatures, poden incrementar fins a un 25% les probabilitats de patir un accident. 35ºC a l’interior d’un vehicle tenen un efecte similar als que causa una alcoholèmia d’entre 0,5 g/l i 0,8 gr/l. El conductor deixa de percebre entre el 10% i el 20% dels senyals de trànsit. També augmenta un 25% el desgast dels pneumàtics, incrementa el consum de combustible i pot reduir la potència un 15%.

S’ha de tenir en compte que, a les portes de l’estiu, les autoritats competents van advertir d’un repunt d’accidents per excés de velocitat i consum d’alcohol i altres drogues. En aquest punt, els radars i altres dispositius de control d’excés de velocitat adquiriran un protagonisme encara més gran que en campanyes anteriors.





La seguretat i la responsabilitat són claus en l’operació sortida

S’ha de fer una crida a la prudència i la responsabilitat, i no oblidar algunes mesures bàsiques per a suportar amb èxit l’operació sortida d’aquest any:

. Dur a terme el manteniment correcte del vehicle: no només abans d’emprendre el viatge, sinó durant tot l’any. I parar més atenció si és possible en el cas dels vehicles antics.

. Els elements que no s’han de perdre de vista són: els pneumàtics, l’oli, els frens, els llums, l’aire condicionat i la roda de recanvi, entre d’altres.

. Realitzar els descansos necessaris per a garantir la seguretat del viatge. I viatjar a les hores recomanades per les autoritats. Portar aigua i similars al vehicle i evitar el consum d’alcohol i altres substàncies.

. Comprovar l’assegurança del cotxe i les prestacions: especialment la garantia d’assistència a la carretera, clau si es té una avaria durant el desplaçament. Moltes pòlisses assisteixen des del quilòmetre 0 i porten els ocupants al seu destí, però no totes ho fan.