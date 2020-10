Operació rescat després de les vacances d’estiu: pell, cabell i silueta

S’ha acabat la bona vida… Sí, aquella en la qual ens regíem pel nostre rellotge biològic: ens aixecàvem quan no teníem més ganes de dormir, menjàvem quan teníem gana i anàvem a la platja o piscina quan teníem calor… Aquesta bona vida que hem portat tal vegada ha ens deixat algun quilo de més de record, alguna taca en el rostre i la pell del cos està tan seca que podríem escriure sobre ella. Si sents que estem parlant de tu, pren nota, hem preparat una operació rescat per a després de l’estiu.

Tenir una pell sana i lluminosa és un dels majors reptes davant la fi de l’estiu. Perquè la veritat és que poques pells resisteixen la prova de les exposicions solars reiterades. La majoria mostren signes de deshidratació i una gruixuda capa còrnia que evidencia que les defenses han funcionat correctament. D’aquí també l’aspecte bronzejat, la protecció natural de l’organisme enfront de la radiació. Però una vegada fet el seu treball, la pell reclama amb urgència aigua i nutrients que corregeixin el to mat i suavitzin les arrugues que el sol ha marcat encara més. És el moment de prendre cartes en l’assumpte perquè la volta de les vacances sigui més fàcil.

Observa la teva pell facial i corporal i actua!

Per a començar, observa la teva pell. Al final de l’estiu pot presentar un aspecte mat, sense lluentor, enrogida, amb escates, més grassa de l’habitual… Convé examinar-la detingudament per a decidir com és la seva situació en cada zona (rostre, escot, mans, peus…) i quina és la millor manera d’abordar els possibles problemes.

Una bona acció és exfoliar suaument la pell del teu rostre i cos per a, a continuació, extremar les cures hidratants. El següent pas és reposar aigua. Tant si la pell és seca com si és grassa, en aquests moments necessita molta hidratació. Cal utilitzar locions i cremes hidratants diàriament, fins i tot aplicant-les un parell de vegades al dia, per exemple després de la dutxa matutina i a la nit abans de ficar-se al llit. I és necessari recórrer a màscares almenys una vegada per setmana, especialment en zones com el rostre, les mans i els peus.

Durant una temporada, pot ser convenient que abandonis el teu hidratant facial preferit i optis per aplicar en el rostre un cosmètic per a pells sensibles, reactives o amb problemes d’al·lèrgies i intoleràncies que reequilibri el cutis i previngui alteracions.

En el cos, el més indicat són productes que respectin el pH i reforcin la barrera protectora (el film hidrolipídic). És convenient acudir al dermatòleg si han aparegut taques, protuberàncies o s’observa alguna alteració similar.

Alerta cabell

A la tardor la caiguda del cabell és superior a qualsevol altre moment de l’any. Normalment això succeeix perquè per al cabell, l’estiu suposa una carrera d’obstacles. Però enguany se li uneix un més: la COVID-19. I és que els experts ja venien detectant una major caiguda i pèrdua de massa capil·lar des del confinament, però ara han saltat les alarmes en totes aquelles persones que han sofert el coronavirus: una caiguda de cabell aguda i molt alarmant.

Tampoc volem deixar-te amb aquest mal sabor de boca, perquè encara que és una cosa alarmant, té un bon pronòstic i el cabell es regenerarà de manera natural sempre que la nostra dieta aporti els nutrients necessaris per a fer-ho: vitamines, aminoàcids i minerals necessaris per a sintetitzar la queratina (proteïna constituent del cabell).

Adéu als quilos de més

Durant els períodes vacacionals, és normal guanyar uns quilos a causa de la relaxació dels hàbits alimentaris, però tampoc hi ha per què martiritzar-se. Les vacances són per a gaudir-les i si la quantitat de quilos guanyats no és exagerada (a partir de cinc), només és qüestió de posar-li remei de manera controlada. Aquests són alguns dels consells que pots seguir per a oblidar-te dels quilos de més i tornar al teu pes original.

1- Augmenta l’exercici físic de manera progressiva. No et fiquis en el gimnàs a entrenar com si anessis a participar en uns jocs olímpics. Només aconseguiràs agulletes i ganes de deixar-ho l’endemà. Comença caminant una mica més de l’habitual, prescindint de l’ascensor i fent exercici moderat.

2- Millora la teva dieta. La solució no és deixar de menjar ni sotmetre’t a un règim summament estricte. Més aviat es tracta d’eliminar aliments ultraprocessats i augmentar el consum de productes frescos. Les fruites, les verdures i els llegums han de ser els protagonistes dels teus menús diaris.

3- Calma l’ansietat. Desenganxar-se del sucre i els greixos saturats pot provocar una espècie de síndrome d’abstinència. A més, la volta a la rutina i a les preocupacions diàries que potser has oblidat en les vacances, poden provocar-te ansietat. Intenta menjar petites quantitats repartides al llarg del dia (4-5 vegades) i incloure aliments saciants, com llegums, cereals integrals i fruites amb pell.

4- Menjar casolà. Tracta de cuinar i no menjar fora de casa (si cal, porta’t un tàper al treball). Així controlaràs la manera en la qual estan cuinats els aliments, la seva frescor, etcètera. En els restaurants i els bars et serà més difícil saber com estan preparats i les temptacions seran majors. Renunciar a les postres del menú no sempre és fàcil.

Per bellezactiva.com