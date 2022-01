On son els radars que més multen a Espanya?

Segurament molts conductors no ho saben, però la Direcció General de Trànsit posa a la disposició de tots els interessats la llista de radars, tant fixos com mòbils, instal·lats per tota Espanya, amb el punt exacte en el qual està col·locat el radar i que s’actualitza cada dilluns. Cal recordar que els radars a Catalunya no hi figuren doncs no depenen de la DGT.

En primer lloc, és important recordar que és vital respectar els límits de velocitat, ja que la probabilitat de morir o sofrir lesions greus permanents és molt més gran en un contratemps amb velocitat excessiva.

Però quins són els radars que més multen? Una qüestió essencial que has de conèixer és on se situen els radars en les carreteres:

Pòrtics, pals, cabines laterals, vehicles, trípode, i senyals.

En total, l’any 2020, els radars espanyols van formular ni més ni menys que 2.460.056 denúncies per excés de velocitat. Moltes d’elles van sortir de les càmeres dels radars més actius:

El primer d’ells està situat en el quilòmetre 246 de la A-7, a Màlaga, amb un rècord de 48.771 denúncies. Per províncies, els radars més actius es localitzen a Andalusia, amb 519.254 denúncies formulades i que representen el 21% del total de les infraccions del país; a la Comunitat Valenciana, amb 317.381 denúncies (12,9%) i a la Comunitat de Madrid, amb 284.281 (11,5%). Per contra, els radars situats a La Rioja (29.107), Navarra (41.751) i Cantàbria (44.138) són els que menys denúncies van comptabilitzar.

Per circulaseguro.com / AMIC – Tot Sant Cugat