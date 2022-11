Deia Sèneca: “No hi ha vent favorable pel qui no sap on va”. Si comparem per un moment la vida amb la música, ballem, és a dir, vivim al so que toca. El problema apareix quan tota la vida has ballat a un mateix ritme, un mateix estil, i de sobte toca canviar. Un se sent desubicat, sense capacitat per a aquest nou ritme, potser sense ganes d’aprendre.

Aleshores apareixen preguntes vitals: On anar? Què faig ara? O fins i tot, poden aparèixer pensaments catastrofistes o molt pessimistes enfront de si continuar vivint. Hi ha un conte popular xinès anomenat: “Bona sort? Mala sort? Qui sap!”. Per a no estendre’m explicant-lo us animo a buscar-lo per internet, és una lectura de tan sols un parell de minuts.

És molt interessant veure com alguna cosa que inicialment sembla bona o mala sort, no acaba sent el que sembla. Encara que el més interessant és descobrir que la vida és així. Moments bons i moments dolents i que, per llargs que puguin ser, al final la vida va fent girs, va sonant diferent música per a seguir amb l’analogia inicial. Amb tot això no vull dir res més que… si no t’agrada el ritme que ara sona, tranquil, que en un altre moment sonarà un altre. Que tampoc és una cosa tan dolenta no saber a on anar en algun moment de la teva vida.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.