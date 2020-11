‘Omplint el buit’, recital de poesia i piano de Rosa M. Arrazola amb Cristina Rabell

Demà divendres 27 de novembre, a tres quarts de vuit del vespre, tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell el recital de poesia i piano ‘Omplint el buit’ on es podran escoltar les poesies del llibre “Buit de març” de l’escriptora Rosa M. Arrazola, acompanyada al piano per Cristina Rabell.

Es tracta d’un espectacle que canta sobre el món de la dona i la reivindica, i que s’emmarca en els actes commemoratius que celebra la capital alturgellenca en motiu del 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

“Buit de març” és un llibre que va guanyar el premi Òmnium Cultural del Vallès Oriental, al 2016. Es pot trobar més informació sobre l’autora al seu web: https://www.rosamariarrazola.com/

Per assistir a l’espectacle cal fer inscripció per telèfon trucant al telèfon 973 360 666 o a través del formulari http://bibliotecasantagusti.cat/insactivitat.php

La sala Sant Domènec complirà amb totes les mesures de seguretat per evitar contagis de COVID-19, sent obligatori l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada i l’ús obligatori de mascareta per part de tothom.