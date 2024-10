Òmnium Alt Urgell organitza a la Seu una ‘Jornada Antifeixista’

Cartell de la jornada antifeixista a la Seu

Òmnium Alt Urgell organitza a la Seu d’Urgell una ‘Jornada Antifeixista’, a proposta de l’Escola de Formació Guillem Agulló. L’activitat tindrà lloc al llarg d’aquest dissabte a la Sala de Sant Domènec, a la Seu d’Urgell, dirigida pels activistes David Karvala i Patri Vallejo. També es compta amb la implicació de l’Ateneu Alt Urgell.

L’activitat començarà a les 10 del matí amb un taller titulat ‘Reacció patriarcal’, en què es parlarà de la irrupció de “think tanks feixistes” que, segons els impulsors de la jornada, “utilitzen el relat antifeminista per a promoure un moviment contracultural que està calant, principalment, entre els homes joves”. En aquesta ponència volen explica “quins interessos s’amaguen rere aquests discursos”, com hi han respost els moviments feministes i “quines eines tenen els moviments socials per contrarestar-los”.

A les 12 del migdia es parlarà sobre “l’extrema dreta contemporània, de Milei a Abascal”, i sobre com “el malestar social i les crisis que posen en escac el futur són combustible per a l’onada reaccionària”. Els organitzadors consideren que “l’extrema dreta es nodreix de les dificultats contemporànies per a escampar la por i consolidar el seu missatge”, i per això es volen preguntar per què “cada cop més gent dona suport a propostes reaccionàries”, com també “quina és la diferència entre la ultradreta, el populisme radical o el neofeixisme”.

Finalment, a les 4 de la tarda hi haurà una conferència titulada “Tothom hauria de ser antifeixista”. Des de l’organització constaten que els darrers anys “l’extrema dreta ha crescut” als Països Catalans i “ha activat noves estratègies” que, des del seu punt de vista, “han fet saltar les alarmes”. Per això, creuen que “l’antifeixisme necessita fer un front comú i cercar noves aliances per tal de defensar els consensos democràtics bàsics que garanteixen la convivència en la diversitat”, de cara a aturar “els discursos d’odi” des d’àmbits com l’educació, l’associacionisme, la cultura, la comunicació, el lleure o l’esport.

David Karvala és un dels portaveus de la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, militant de la xarxa anticapitalista Marx21.net i autor del llibre L’antifeixisme del 99%: La lluita unitària contra el racisme i l’extrema dreta (2019). Col·labora en mitjans com ElDiario.es o La Directa.