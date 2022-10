Ombres metàl·liques, llavis perfilats i un glitter que no abandona: les tendències d’aquesta tardor

Adeu al maquillatge més clàssic i hola a les ombres metàl·liques, els delineats hologràfics de colors i als llavis perfilats dels noranta. Perquè després de dos anys de pandèmia a una li ve de gust sortir de l’establert, gaudir de la part més bella de l’arriscat i dir aquí estic jo. Les tendències beauty que vam veure sobre les passarel·les han vingut per a quedar-se en el període tardorenc i també a l’hivern.

No et passa que al final de la temporada estàs desitjant que hi hagi el canvi? No tens, fins i tot, urgència que arribi la tardor, amb les seves peces de roba que tan bé senten i que guarnim amb un maquillatge increïble? Però… ara què toca? Perquè les desfilades de la temporada ens traslladen el missatge: trepitja fort. Visca les ombres metàl·liques, les pestanyes d’infart, el rostre amb highlighter i llavis perfilats com als noranta. Parlem de les tendències de maquillatge tardor 2022, que també seran les protagonistes aquest hivern.

Ombres vibrants: el blau i el fúcsia

El color és el protagonista de la temporada, amb una expressió lliure que ens anima a apostar per pigments atrevits i plens de vitalitat. L’emblemàtica estètica de la sèrie Euphoria continua donant pistes en el make up de la Generació Z, però també tirem la vista enrere, en una picada d’ullet als setanta i noranta.

El blau

Sobre la passarel·la, VIktor and Rolf ens va advertir el poder del blau per a aquest final del 2022, una idea que ressalta, per a Druni, José Carlos Lora Sánchez, maquillador de L’Oréal Paris i Maybelline NY. “El blau clar serà el color de la tardor, el to vinca serà una manera d’usar una ombra d’ulls blava (…) perquè afavoreix a tots els tons de pell”. Hi haurà un lloc interessant per als tons pastels, però també per als metàl·lics, que colliran grans èxits.

Segons Lora Sánchez, el bronze obrirà pas a les ombres més fortes amb “tons vermellosos i bordeus” i als “negres metal·litzats per a aconseguir una mirada profunda i sensual”. Els protagonistes seran “els fumats negres en tons freds, platejats i daurat”.

I el blau com arriba als ulls? En to metal·litzat o més suau, en combinació amb el negre o alçant-se com l’únic protagonista, tenyint de color la parpella superior i inferior.

El fúcsia

Amb l’oda al fúcsia de l’última col·lecció de Valentino, descobrim que el fúcsia és un color que triomfa en forma d’ombres denses monocromàtiques i d’estil més mat, o en combinació amb el glitter, com ens proposa Blanca Suárez en el seu Instagram.

Des de Maybelline assenyalen que el taronja, al qual moltes hem estimat aquest estiu, també serà benvingut. I què fem amb les més clàssiques? Doncs el verd fosc, el blau mitjanit o el granat també seran presents.

Llum en el llagrimer i eyeliner

I com les coses que funcionen no haurien de canviar mai, el llagrimer continuarà il·luminat per moltes temporades més, almenys en aquesta que ve. Això sí, el color és el protagonista de l’esclat, en contrast amb els pigments que tenyiran les parpelles. Aquí veiem, per exemple el to groc, picada d’ullet a l’aposta pop de Jason Wu, que no ensenya Maybelline.

Encara que en algunes ocasions l’eyeliner perdrà protagonisme, en detriment a les ombres més intenses, continuarà collint èxits en les seves versions més atrevides amb colors i estils hologràfics.

Llavis vibrants i perfilats

Els llavis s’omplen de color en tons mats o brillants: el vermell no perd el seu poder, encara que els ataronjats continuen amb el seu èxit, amb matisos freds. El fred obre pas als tons més foscos, com el vermell vi, el bordeus i el marró, mentre que les més clàssiques no hauran de renunciar als nudes.

El perfilador de llavis dels anys 90 torna a l’escena, però si fins ara s’evitava el contrast entre interior i exterior del llavi, ara es busca. Es combinen entre els nudes, no obstant això, també entre dos vermells de tons diferents. T’atreveixes a provar-ho?

Rostre

El mat i el glowy enterren la seva destral de guerra i per fi la pell sucosa s’estén més enllà de la punta del nas, el pòmul i l’arc de cupido, com indica MAC. La tendència del maquillatge natural continua avançant amb l’ús d’un il·luminador que se centra en els punts claus per a no portar a un extrem caòtic el rostre

