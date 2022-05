Olors sorprenents que el teu gos detecta

L’olfacte dels gossos no és igual que el dels éssers humans. Els cans el tenen molt més desenvolupat.

Una de les olors que millor detecten els gossos és la humana. Diversos estudis científics han determinat que els cans somien amb un univers d’olors. En concret, amb els que predominen en la llar en el qual viuen i el de la persona o membres de la família que tenen com a referència.

D’aquesta manera, és capaç de conèixer i valorar l’olor corporal de les persones amb les quals viu.

Aquesta capacitat fa que el gos pugui mostrar la seva alegria per veure a una persona fins i tot quan encara està lluny, ja que detecta aquesta olor corporal a distància. Això succeeix a vegades com quan s’escolten lladrucs ja des de l’ascensor i encara ni tan sols s’ha arribat a la porta de casa, entre altres.

Amb relació a les persones, els gossos tenen també una altra capacitat més que sorprenent. I és que poden olorar les hormones. Així poden detectar l’estat d’ànim, la salut, emocions i, fins i tot, l’alimentació que se segueix.

A més de les hormones i olor corporal, l’olfacte del gos deixa altres dades curioses. I és que tenen capacitat per a olorar qualsevol cosa que els agradi, com els aliments, a distància. De fet, si estan tombats i s’obre, per exemple, una llauna a la cuina, notaràs que el gos s’aixeca de manera immediata i acudeix a la zona en la qual estiguis.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com