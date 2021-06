Olimpíades tecnològiques en línia

La Fundació Everis ha posat en marxa TechGame, unes olimpíades en línia de tecnologia gratuïtes per a nens, amb edats d’entre 7 i 10 anys, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital, fomentar les destreses digitals i promoure la conscienciació ambiental. La iniciativa, que té un abast nacional, es desenvoluparà al llarg de diverses setmanes i inclourà activitats que fomenten el pensament computacional i acosten als més petits a la programació i a la tecnologia d’una forma lúdica.

En aquestes olimpíades, els participants s’entrenaran amb l’objectiu de respondre al repte proposat per Fundació Everis: programar el millor videojoc, animació o conte que visibilitzi o ensenyar a solucionar un problema ambiental a través de l’estalvi energètic. La participació pot ser individual o per parelles i no és necessari que els nens tinguin coneixements previs de programació.

La iniciativa contempla sessions virtuals de formació enfocades a l’aprenentatge del llenguatge de programació Scratchasí com xerrades, tallers, sessions de dubtes, recomanacions, trucs i tota la informació necessària perquè construeixin la seva proposta. El guanyador rebrà un robot educatiu i una sessió de mentoria individual amb un expert en videojocs.

TechGame està orientat a reduir la bretxa digital, a fomentar les destreses digitals, a incentivar les vocacions científic-tecnològiques, a conscienciar sobre la cura i conservació dels recursos naturals i el medi ambient i a acostar la tecnologia als nens no només com a consumidors sinó també com a creadors.

Per Tecnonews