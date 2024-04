Oliana acollirà la trobada d’escalada del Grup Cavall Bernat

Trobada del Grup Cavall Bernat, l’any passat a Peramola (Foto: FEEC / arxiu RàdioSeu)

La localitat d’Oliana serà escenari, enguany, de la tradicional Trobada del Grup Cavall Bernat, un emblema de la tradició d’escalada i alpinisme a Catalunya. L’esdeveniment, que aquest any passat també es va dur a terme al sud de l’Alt Urgell (a Peramola), amb prop de 350 participants, celebrarà la seva edició 2024 els dies 1 i 2 de juny.

El programa per a aquell cap de setmana contempla diferents excursions guiades, activitats lliures d’escalada i vies ferrades, àpats de germanor, parlaments de les autoritats -amb presència de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya- i rifes de material per als assistents. Els actes són oberts a tothom i no cal ser membre del Grup Cavall Bernat per a participar-hi.

Un dels actes més emblemàtics d’aquesta trobada, cada any, és el nomenament de nous membres d’honor de l’associació Grup Cavall Bernat. En aquesta edició es distingirà un conjunt d’alpinistes entre els quals hi ha noms molt destacats d’aquesta activitat, “en reconeixement a les seves notables contribucions i assoliments en l’àmbit de l’escalada i l’alpinisme”, que “exemplifica els més alts estàndards d’excel·lència i compromís amb l’esport i la muntanya, servint d’inspiració per a molts altres aficionats”, tal com avancen des de l’associació.

Així, entre els qui s’afegiran ara al grup de Membres d’Honor hi ha l’osonenc Ferran Latorre, primer català que va fer els 14 vuit mils del món, i la basca Edurne Pasaban, la primera dona que va coronar aquests 14 grans cims de l’Himàlaia a nivell mundial, a més de Jordi Tosas, considerat actualment un dels millors alpinistes del món, que va col·laborar amb Kilian Jornet en el projecte ‘Summits of my life’. Els altres seleccionats per a aquesta edició són Rafael Vadillo, Jose Wenceslao, Jordi Corominas, Josep M. Vendrell, Bernabé Aguirre, Narciso de Dios i Jordi Camprubí.

Des de la seva fundació, el Grup Cavall Bernat ha mantingut viva la tradició de reconèixer i celebrar les fites d’aquells que destaquen en el món de l’alpinisme i l’escalada. En un context on l’enfocament competitiu ha cobrat més importància, l’entitat ha romàs fidel a les seves arrels, tot valorant el compromís amb els valors no competitius de l’alpinisme i reconeixent aquells que han escalat l’emblemàtic Cavall Bernat de Montserrat.