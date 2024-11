Olga Pané visita la Seu on s’aborda, també, la col·laboració sanitària entre els governs de Catalunya i Andorra

L’alcalde Barrera i la consellera Pané (Aj. la Seu)

Aquest migdia de dijous, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, ha realitzat una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on ha estat rebuda per l’alcalde Joan Barrera. En la seva visita al Consistori urgellenc, la consellera Pané ha signat al llibre d’Honor de la Ciutat en un breu acte celebrat a la sala de plens, i ha mantingut una reunió amb l’alcalde on han tractat diversos aspectes relacionats amb els recursos sanitaris de la Seu d’Urgell i comarca com la construcció del nou hospital “perquè sigui una realitat el més aviat possible” i l’existència de serveis de salut necessaris per a la població per tal que “la Seu i comarca tinguin una sanitat de qualitat”.

Joan Barrera ha fet arribar a la consellera Pané que cal aconseguir i mantenir bons professionals de la salut a l’hospital de la Seu i, alhora, activar l’acord de col·laboració entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Andorra, ja de cara al 2025, amb l’objectiu d’evitar desplaçaments, tant a Lleida com a Barcelona, per a rebre tractaments mèdics.